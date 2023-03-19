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Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября - РИА Новости, 19.03.2023
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11:19 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858903542.html
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября - РИА Новости, 19.03.2023
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:19
2023-03-19T11:19
общество
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
образование - общество
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Пойдут учиться?" - уточнил Путин. "Да, будут учиться", - ответил Хуснуллин.
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общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, образование - общество
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Образование - Общество
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября

Хуснуллин: студенты Приазовского гостехуниверситета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЛестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе
Лестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Лестница в фойе Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"Вы говорили про студентов. Это Приазовский университет. 1 сентября, 3 тысячи человек, 82 тысячи квадратных метров, один из корпусов", - доложил Хуснуллин.
"Пойдут учиться?" - уточнил Путин.
"Да, будут учиться", - ответил Хуснуллин.
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10:50
 
ОбществоМариупольМарат ХуснуллинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаОбразование - Общество
 
 
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