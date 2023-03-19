https://ria.ru/20230319/mariupol-1858903542.html
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября - РИА Новости, 19.03.2023
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:19
2023-03-19T11:19
2023-03-19T11:19
общество
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854190985_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_53bfbf63168dc4cb73dbdd93e8af98f7.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Пойдут учиться?" - уточнил Путин. "Да, будут учиться", - ответил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899795.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854190985_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b867a9b7249c96eceeebea7e27ac1622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, образование - общество
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Образование - Общество
Студенты ПГТУ в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
Хуснуллин: студенты Приазовского гостехуниверситета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Студенты Приазовского государственного технического университета в Мариуполе начнут учиться 1 сентября, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"Вы говорили про студентов. Это Приазовский университет. 1 сентября, 3 тысячи человек, 82 тысячи квадратных метров, один из корпусов", - доложил Хуснуллин.
"Пойдут учиться?" - уточнил Путин.
"Да, будут учиться", - ответил Хуснуллин.
Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры