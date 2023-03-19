https://ria.ru/20230319/mariupol-1858901681.html
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин
Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:06
2023-03-19T11:06
2023-03-19T11:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679248_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_369f9f1608a7ded885a7262d85536660.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Хуснуллин рассказал президенту, как приехал в город впервые в апреле 2022 года. "По жилым домам?" - уточнил президент. "Я Вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел. Били прямой наводкой по домам", - ответил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858896083.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783679248_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c0cbf1748cadf367984a8ff11a0f5884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин
Вице-премьер Хуснуллин: ВСУ при отступлении били прямой наводкой по домам в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Хуснуллин рассказал президенту, как приехал в город впервые в апреле 2022 года.
«
"Очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали – прямо били по домам. Били, просто разрушали", - рассказал Хуснуллин.
"По жилым домам?" - уточнил президент.
"Я Вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел. Били прямой наводкой по домам", - ответил Хуснуллин.
Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе