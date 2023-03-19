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ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858901681.html
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин
Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:06
2023-03-19T11:06
специальная военная операция на украине
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Хуснуллин рассказал президенту, как приехал в город впервые в апреле 2022 года. "По жилым домам?" - уточнил президент. "Я Вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел. Били прямой наводкой по домам", - ответил Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858896083.html
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мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин

Вице-премьер Хуснуллин: ВСУ при отступлении били прямой наводкой по домам в Мариуполе

© РИА Новости / Илья ПиталевРазрушенные дома в Мариуполе
Разрушенные дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Разрушенные дома в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Хуснуллин рассказал президенту, как приехал в город впервые в апреле 2022 года.
«
"Очень четко видно, что они делали. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще. С их стороны прямой наводкой били танками, прямо видно, как отступали – прямо били по домам. Били, просто разрушали", - рассказал Хуснуллин.
"По жилым домам?" - уточнил президент.
"Я Вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел. Били прямой наводкой по домам", - ответил Хуснуллин.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольМарат ХуснуллинВладимир ПутинПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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