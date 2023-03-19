https://ria.ru/20230319/mariupol-1858901681.html

ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин

ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023

ВСУ били прямой наводкой по домам в Мариуполе, рассказал Хуснуллин

Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:06

2023-03-19T11:06

2023-03-19T11:06

специальная военная операция на украине

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Украинские военные при отступлении из Мариуполя били прямой наводкой по жилым домам, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Хуснуллин рассказал президенту, как приехал в город впервые в апреле 2022 года. "По жилым домам?" - уточнил президент. "Я Вам как строитель говорю, я каждый дом этот видел. Били прямой наводкой по домам", - ответил Хуснуллин.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858896083.html

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Ольга Фомченкова

мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины