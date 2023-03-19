https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899795.html
Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры
Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры - РИА Новости, 19.03.2023
Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с процессом восстановления города, он также пообщался с местными жителями,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:50
2023-03-19T10:50
2023-03-19T11:16
мариуполь
владимир путин
жилье
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с процессом восстановления города, он также пообщался с местными жителями, которые получили новые квартиры. "Мы только по телевизору Вас столько раз видели", - признался немолодой мужчина. "Надо начинать знакомиться поближе", - улыбнулся Путин. Местные жители рассказали главе государства, что уже живут в новых квартирах. Он поинтересовался, нравится ли им. Те поблагодарили президента, ответив, что всем довольны. "Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим", - рассказала одна из женщин. "Будем расширять", - пообещал Путин. Президента также пригласили внутрь осмотреть новые дома. Он зашёл в одну из квартир. "Извините, пожалуйста, что вот так неожиданно", - извинился президент. "Спасибо, что зашли, мы так рады видеть Вас", - ответил ему хозяин квартиры. Путин тепло попрощался с горожанами, пожелав им всего хорошего.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899438.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T10:50
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, владимир путин, жилье, общество
Мариуполь, Владимир Путин, Жилье, Общество
Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры
Президент Путин пообщался с жителями Мариуполя и осмотрел одну из квартир в новом доме
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с процессом восстановления города, он также пообщался с местными жителями, которые получили новые квартиры.
«
"Я даже не ожидал! Можно с Вами хотя бы поздороваться?", - спросил президента мариуполец. Засмеявшись, Путин пожал ему руку.
"Мы только по телевизору Вас столько раз видели", - признался немолодой мужчина.
"Надо начинать знакомиться поближе", - улыбнулся Путин.
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе
Местные жители рассказали главе государства, что уже живут в новых квартирах. Он поинтересовался, нравится ли им. Те поблагодарили президента, ответив, что всем довольны. "Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим", - рассказала одна из женщин.
"Будем расширять", - пообещал Путин.
«
"Спасибо Вам за победу. Вам держаться, дай Бог, здоровья, счастья. Мы за Вас молимся. Мы дождались. Очень ждали", - призналась другая женщина, не скрывая эмоций.
Президента также пригласили внутрь осмотреть новые дома. Он зашёл в одну из квартир.
"Извините, пожалуйста, что вот так неожиданно", - извинился президент.
"Спасибо, что зашли, мы так рады видеть Вас", - ответил ему хозяин квартиры.
Путин тепло попрощался с горожанами, пожелав им всего хорошего.
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин