https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899795.html

Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры

Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры - РИА Новости, 19.03.2023

Путин встретился с жителями Мариуполя, получившими новые квартиры

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с процессом восстановления города, он также пообщался с местными жителями,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:50

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2023-03-19T11:16

мариуполь

владимир путин

жилье

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с процессом восстановления города, он также пообщался с местными жителями, которые получили новые квартиры. "Мы только по телевизору Вас столько раз видели", - признался немолодой мужчина. "Надо начинать знакомиться поближе", - улыбнулся Путин. Местные жители рассказали главе государства, что уже живут в новых квартирах. Он поинтересовался, нравится ли им. Те поблагодарили президента, ответив, что всем довольны. "Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим", - рассказала одна из женщин. "Будем расширять", - пообещал Путин. Президента также пригласили внутрь осмотреть новые дома. Он зашёл в одну из квартир. "Извините, пожалуйста, что вот так неожиданно", - извинился президент. "Спасибо, что зашли, мы так рады видеть Вас", - ответил ему хозяин квартиры. Путин тепло попрощался с горожанами, пожелав им всего хорошего.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899438.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, владимир путин, жилье, общество