https://ria.ru/20230319/mariupol-1858899438.html
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе
Президент РФ Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:47
2023-03-19T10:47
2023-03-19T10:47
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Президент заехал в жилой микрорайон, сначала из машины осмотрел новые жилые дома, а потом вышел из автомобиля и осмотрел детскую площадку. "С мягким покрытием, чтобы дети могли играть", - рассказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, общество
Жилье, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Общество
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе
Путин осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Марата Хуснуллина осмотрел новый жилой комплекс и детскую площадку в Мариуполе.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Президент заехал в жилой микрорайон, сначала из машины осмотрел новые жилые дома, а потом вышел из автомобиля и осмотрел детскую площадку.
"С мягким покрытием, чтобы дети могли играть", - рассказал Хуснуллин.
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин