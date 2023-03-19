https://ria.ru/20230319/mariupol-1858898263.html
В Мариуполе снесли более 300 домов, которые не подлежали восстановлению
В Мариуполе снесли более 300 домов, которые не подлежали восстановлению - РИА Новости, 19.03.2023
В Мариуполе снесли более 300 домов, которые не подлежали восстановлению
В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные активно восстанавливаются, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:38
2023-03-19T10:38
2023-03-19T10:38
общество
марат хуснуллин
мариуполь
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные активно восстанавливаются, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марат хуснуллин, мариуполь, владимир путин
Общество, Марат Хуснуллин, Мариуполь, Владимир Путин
В Мариуполе снесли более 300 домов, которые не подлежали восстановлению
Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. В Мариуполе снесли 307 домов, которые не подлежали восстановлению, остальные активно восстанавливаются, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
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"Вообще мы снесли 307 домов, которые не подлежат восстановлению. Это достаточно много. Остальные активно очень восстанавливаем", - рассказал Хуснуллин.
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя