https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897737.html
Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года
Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года - РИА Новости, 19.03.2023
Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года
Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, будет запущена к концу года, доложил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:36
2023-03-19T10:36
2023-03-19T10:44
общество
здоровье - общество
владимир путин
марат хуснуллин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, будет запущена к концу года, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.Вице-премьер показал Путину строительство комплекса ФМБА.Позже Хуснуллин показал президенту проект комплекса, уточнил, что первая очередь – это 33 тысячи квадратных метров, 60 коек, будет скорая помощь, все самые современные лаборатории."Ну Вероника Игоревна (Скворцова – ред.) сделает нормально", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, марат хуснуллин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), мариуполь
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Мариуполь
Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года
Вице-премьер Хуснуллин: первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, будет запущена к концу года, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Вице-премьер показал Путину строительство комплекса ФМБА.
«
"Три месяца назад начали, 33% готовности, к концу года хотим уже первую очередь запустить", - рассказал Хуснуллин.
Позже Хуснуллин показал президенту проект комплекса, уточнил, что первая очередь – это 33 тысячи квадратных метров, 60 коек, будет скорая помощь, все самые современные лаборатории.
"Ну Вероника Игоревна (Скворцова – ред.) сделает нормально", - сказал Путин.
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин