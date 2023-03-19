https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897737.html

Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года

Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года - РИА Новости, 19.03.2023

Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе запустят к концу года

Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, будет запущена к концу года, доложил вице-премьер РФ... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:36

2023-03-19T10:36

2023-03-19T10:44

общество

здоровье - общество

владимир путин

марат хуснуллин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Первая очередь больницы ФМБА в Мариуполе, которая строится по поручению президента РФ Владимира Путина, будет запущена к концу года, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.Вице-премьер показал Путину строительство комплекса ФМБА.Позже Хуснуллин показал президенту проект комплекса, уточнил, что первая очередь – это 33 тысячи квадратных метров, 60 коек, будет скорая помощь, все самые современные лаборатории."Ну Вероника Игоревна (Скворцова – ред.) сделает нормально", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, владимир путин, марат хуснуллин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), мариуполь