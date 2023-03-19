https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя

Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:32

2023-03-19T10:32

2023-03-19T10:33

общество

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Хуснуллин рассказал, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, здесь были активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась. "В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", - доложил Хуснуллин. "Когда?" - спросил президент. "Мы поставили его на 2025 год", - ответил Хуснуллин. Он уточнил, что аэропорт пока используется в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты – в Таганроге и Ростове-на-Дону, это 150 километров.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика