https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя
Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:32
2023-03-19T10:32
2023-03-19T10:33
общество
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марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Хуснуллин рассказал, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, здесь были активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась. "В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", - доложил Хуснуллин. "Когда?" - спросил президент. "Мы поставили его на 2025 год", - ответил Хуснуллин. Он уточнил, что аэропорт пока используется в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты – в Таганроге и Ростове-на-Дону, это 150 километров.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя
Вице-премьер Хуснуллин: реконструкцию аэропорта Мариуполя планируют завершить в 2025 году
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Хуснуллин рассказал, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, здесь были активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.
"В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", - доложил Хуснуллин.
"Когда?" - спросил президент.
"Мы поставили его на 2025 год", - ответил Хуснуллин. Он уточнил, что аэропорт пока используется в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты – в Таганроге и Ростове-на-Дону, это 150 километров.
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин