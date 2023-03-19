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Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
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10:32 19.03.2023 (обновлено: 10:33 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя
Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:32
2023-03-19T10:33
общество
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Хуснуллин рассказал, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, здесь были активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась. "В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", - доложил Хуснуллин. "Когда?" - спросил президент. "Мы поставили его на 2025 год", - ответил Хуснуллин. Он уточнил, что аэропорт пока используется в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты – в Таганроге и Ростове-на-Дону, это 150 километров.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
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общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции аэропорта Мариуполя

Вице-премьер Хуснуллин: реконструкцию аэропорта Мариуполя планируют завершить в 2025 году

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРазрушенный терминал аэропорта Мариуполя
Разрушенный терминал аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный терминал аэропорта Мариуполя. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
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09:42
Путин вместе с Хуснуллиным осмотрел территорию аэропорта Мариуполя. Хуснуллин рассказал, что здание аэропорта было достаточно сильно разрушено, здесь были активные боевые действия, но взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.
"В план поставили, к концу 2023 года будем реконструировать. Планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж", - доложил Хуснуллин.
"Когда?" - спросил президент.
"Мы поставили его на 2025 год", - ответил Хуснуллин. Он уточнил, что аэропорт пока используется в военных целях, а ближайшие к Мариуполю гражданские аэропорты – в Таганроге и Ростове-на-Дону, это 150 километров.
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09:58
 
ОбществоМариупольМарат ХуснуллинВладимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
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