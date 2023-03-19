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Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 19.03.2023 (обновлено: 11:04 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858896083.html
Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе
Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе
Президент Владимир Путин прокомментировал действия украинских военных, которые минировали больницы в Мариуполе. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:13
2023-03-19T11:04
специальная военная операция на украине
мариуполь
вооруженные силы украины
владимир путин
безопасность
марат хуснуллин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал действия украинских военных, которые минировали больницы в Мариуполе.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, что по его поручению после освобождения города приезжал в больницу, где тогда находились раненые и беженцы. По его словам, украинские войска минировали даже тела погибших, чтобы их нельзя было убрать, а также медицинские приборы."Нормальные люди так не делали бы", — ответил на это Путин.Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Путин осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.
https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html
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мариуполь, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Безопасность, Марат Хуснуллин
Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе

Путин: нормальные люди не стали бы минировать медицинские приборы, как ВСУ в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал действия украинских военных, которые минировали больницы в Мариуполе.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, что по его поручению после освобождения города приезжал в больницу, где тогда находились раненые и беженцы. По его словам, украинские войска минировали даже тела погибших, чтобы их нельзя было убрать, а также медицинские приборы.
"Нормальные люди так не делали бы", — ответил на это Путин.
Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Путин осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасностьМарат Хуснуллин
 
 
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