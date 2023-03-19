https://ria.ru/20230319/mariupol-1858896083.html

Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе

Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023

Путин высказался о ВСУ, минировавших медицинские приборы в Мариуполе

Президент Владимир Путин прокомментировал действия украинских военных, которые минировали больницы в Мариуполе. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:13

2023-03-19T10:13

2023-03-19T11:04

специальная военная операция на украине

мариуполь

вооруженные силы украины

владимир путин

безопасность

марат хуснуллин

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал действия украинских военных, которые минировали больницы в Мариуполе.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал главе государства, что по его поручению после освобождения города приезжал в больницу, где тогда находились раненые и беженцы. По его словам, украинские войска минировали даже тела погибших, чтобы их нельзя было убрать, а также медицинские приборы."Нормальные люди так не делали бы", — ответил на это Путин.Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Хуснуллин показал ему, как идет восстановление — строятся микрорайоны, социальные объекты, школы и медицинские учреждения. Путин осмотрел береговую линию, восстановленную филармонию и здание Приазовского государственного технического университета, а в микрорайоне "Невский" поговорил с горожанами.

https://ria.ru/20220531/azovstal-1791959795.html

мариуполь

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Ольга Фомченкова

мариуполь, вооруженные силы украины, владимир путин, безопасность, марат хуснуллин