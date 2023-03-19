https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час, доложил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:58
2023-03-19T09:58
2023-03-19T10:23
общество
донецк
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецк, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин
Общество, Донецк, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин
Хуснуллин: дорога между Мариуполем и Донецком закончена, доехать можно меньше чем за час
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"Мы за прошлый год полностью сделали дорогу между Донецком и Мариуполем четырехполосную. До этого была дорога двухполосная, местами была четырех, была в очень плохом состоянии. Сейчас полноценная дорога между Мариуполем и Донецком, езды на хорошей скорости меньше часа", - рассказал Хуснуллин Путину.
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