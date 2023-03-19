https://ria.ru/20230319/mariupol-1858893489.html

Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин

Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 19.03.2023

Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, сообщил Хуснуллин

Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час, доложил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:58

2023-03-19T09:58

2023-03-19T10:23

общество

донецк

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Дорога между Мариуполем и Донецком уже закончена, это полноценная четырехполосная трасса, доехать можно меньше чем за час, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html

донецк

мариуполь

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Ольга Фомченкова

общество, донецк, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин