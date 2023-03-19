https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:42

2023-03-19T09:42

2023-03-19T09:42

общество

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе "Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе 2023-03-19T09:42 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, видео