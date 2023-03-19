https://ria.ru/20230319/mariupol-1858892431.html
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:42
2023-03-19T09:42
2023-03-19T09:42
общество
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
2023-03-19T09:42
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, видео
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе.
2023-03-19T09:42
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PT0M51S
Хуснуллин попросил у Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
Вице-премьер Хуснуллин попросил у президента Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у президента России Владимира Путина разрешения пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом новом регионе.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
«
"Я сам один-два раза в месяц точно бываю. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе", - сказал Хуснуллин Путину.