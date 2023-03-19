https://ria.ru/20230319/mariupol-1858889087.html
Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет
Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет - РИА Новости, 19.03.2023
Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет
Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, вместе с вице-премьером РФ Маратом... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:15
2023-03-19T09:15
2023-03-19T09:15
общество
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным зашел в аудиторию. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Вместе с Хуснуллиным Путин осмотрел здание университета. "Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки", - объяснил Хуснуллин. Президент сказал, что помнит его на картинке. "Да, вот он прямо перед нами", - ответил Хуснуллин. "Вот здесь центральный вход, полностью все реконструировали. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии", - рассказал Хуснуллин. Президент прошел и осмотрел здание, зашел в аудиторию. "Вот это, посмотрите, зал на 200 мест", - показал вице-премьер. Путин осмотрел зал и посидел на кресле в первом ряду. "Удобно. Красиво", - заключил президент.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика
Общество, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет
Президент Путин осмотрел восстановленный Приазовский технический университет в Мариуполе
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным зашел в аудиторию.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
Вместе с Хуснуллиным Путин осмотрел здание университета. "Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки", - объяснил Хуснуллин. Президент сказал, что помнит его на картинке. "Да, вот он прямо перед нами", - ответил Хуснуллин.
"Вот здесь центральный вход, полностью все реконструировали. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии", - рассказал Хуснуллин. Президент прошел и осмотрел здание, зашел в аудиторию. "Вот это, посмотрите, зал на 200 мест", - показал вице-премьер.
Путин осмотрел зал и посидел на кресле в первом ряду. "Удобно. Красиво", - заключил президент.
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя