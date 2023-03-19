https://ria.ru/20230319/mariupol-1858889087.html

Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет

Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет - РИА Новости, 19.03.2023

Путин осмотрел в Мариуполе Приазовский технический университет

Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, вместе с вице-премьером РФ Маратом... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:15

2023-03-19T09:15

2023-03-19T09:15

общество

марат хуснуллин

владимир путин

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета, вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным зашел в аудиторию. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. Вместе с Хуснуллиным Путин осмотрел здание университета. "Вот историческое здание университета, из красного кирпича, и вокруг него все постройки", - объяснил Хуснуллин. Президент сказал, что помнит его на картинке. "Да, вот он прямо перед нами", - ответил Хуснуллин. "Вот здесь центральный вход, полностью все реконструировали. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии", - рассказал Хуснуллин. Президент прошел и осмотрел здание, зашел в аудиторию. "Вот это, посмотрите, зал на 200 мест", - показал вице-премьер. Путин осмотрел зал и посидел на кресле в первом ряду. "Удобно. Красиво", - заключил президент.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html

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Ольга Фомченкова

общество, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика