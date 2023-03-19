https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя

Реконструкцию центра Мариуполя, где много зданий-памятников, планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:10

2023-03-19T09:10

2023-03-19T09:10

общество

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию центра Мариуполя, где много зданий-памятников, планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий - памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать", - рассказал Хуснуллин.

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика