https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя
Реконструкцию центра Мариуполя, где много зданий-памятников, планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:10
2023-03-19T09:10
2023-03-19T09:10
общество
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию центра Мариуполя, где много зданий-памятников, планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий - памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать", - рассказал Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика
Общество, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя
Вице-премьер Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Реконструкцию центра Мариуполя, где много зданий-памятников, планируется закончить к концу года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Сильно разбит центр, в центральной части часть зданий - памятники. Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать", - рассказал Хуснуллин.