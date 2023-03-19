https://ria.ru/20230319/mariupol-1858887194.html
В Мариуполе создадут парковочные пространства
В Мариуполе создадут парковочные пространства - РИА Новости, 19.03.2023
В Мариуполе создадут парковочные пространства
Парковочные пространства будут созданы в Мариуполе, раньше их не было, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:55
2023-03-19T08:55
2023-03-19T08:55
общество
мариуполь
россия
марат хуснуллин
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Парковочные пространства будут созданы в Мариуполе, раньше их не было, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство. Здесь, обратите внимание, делаем уже карманы", - рассказал Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мариуполь, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Общество, Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
В Мариуполе создадут парковочные пространства
Вице-премьер Хуснуллин: в Мариуполе появятся парковочные пространства, раньше их не было
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Парковочные пространства будут созданы в Мариуполе, раньше их не было, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство. Здесь, обратите внимание, делаем уже карманы", - рассказал Хуснуллин.