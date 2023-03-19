https://ria.ru/20230319/mariupol-1858887194.html

В Мариуполе создадут парковочные пространства

В Мариуполе создадут парковочные пространства - РИА Новости, 19.03.2023

В Мариуполе создадут парковочные пространства

Парковочные пространства будут созданы в Мариуполе, раньше их не было, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:55

2023-03-19T08:55

2023-03-19T08:55

общество

мариуполь

россия

марат хуснуллин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835635116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4754df496e4432976e4f11d733f8deca.jpg

МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Парковочные пространства будут созданы в Мариуполе, раньше их не было, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Сейчас поручили сделать, их не было в городе раньше, парковочные пространства. Сделаем полностью парковочные пространства, благоустройство. Здесь, обратите внимание, делаем уже карманы", - рассказал Хуснуллин.

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мариуполь, россия, марат хуснуллин, владимир путин