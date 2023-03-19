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В Мариуполе к лету запустят первую трамвайную линию
В Мариуполе к лету запустят первую трамвайную линию - РИА Новости, 19.03.2023
В Мариуполе к лету запустят первую трамвайную линию
Первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:53
2023-03-19T08:53
2023-03-19T08:53
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
общество
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - рассказал Хуснуллин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, общество
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Общество
В Мариуполе к лету запустят первую трамвайную линию
Вице-премьер Хуснуллин: первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Первую трамвайную линию планируют запустить в Мариуполе к лету, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Запустили движение общественного транспорта, 110 автобусов работают. И, Владимир Владимирович, если получится, к лету хотим запустить первые трамвайные маршруты", - рассказал Хуснуллин.