https://ria.ru/20230319/mariupol-1858885278.html
Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город
Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город
Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:28
2023-03-19T08:28
2023-03-19T08:49
специальная военная операция на украине
мариуполь
общество
владимир путин
марат хуснуллин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города."Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения", - рассказал Хуснуллин.Хуснуллин также показал Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Он добавил, что первую трамвайную линию планируют запустить в городе к лету. Кроме того, в Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.Вице-премьер рассказал президенту, что предприниматели в Мариуполе смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов.
https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, общество, владимир путин, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Общество, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город
Хуснуллин: жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения", - рассказал Хуснуллин.
Хуснуллин также показал Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Он добавил, что первую трамвайную линию планируют запустить в городе к лету. Кроме того, в Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.
Вице-премьер рассказал президенту, что предприниматели в Мариуполе смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов.
Мэр Мариуполя рассказал о восстановлении города