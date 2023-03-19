https://ria.ru/20230319/mariupol-1858885278.html

Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город

Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин расказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город

Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:28

2023-03-19T08:28

2023-03-19T08:49

специальная военная операция на украине

мариуполь

общество

владимир путин

марат хуснуллин

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя стали активно возвращаться в город после благоустройства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города."Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения", - рассказал Хуснуллин.Хуснуллин также показал Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Он добавил, что первую трамвайную линию планируют запустить в городе к лету. Кроме того, в Мариуполе будут созданы парковочные пространства, раньше их не было.Вице-премьер рассказал президенту, что предприниматели в Мариуполе смогут получить кредиты на открытие бизнеса на первых этажах жилых домов.

https://ria.ru/20230212/mariupol-1851496644.html

мариуполь

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Ольга Фомченкова

мариуполь, общество, владимир путин, марат хуснуллин