https://ria.ru/20230319/mariupol-1858878587.html

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Президент Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:07

2023-03-19T06:07

2023-03-19T09:19

мариуполь

россия

владимир путин

марат хуснуллин

политика

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Мариуполь, сообщила пресс-служба Кремля.Глава государства прибыл туда на вертолете, а затем с остановками проехал по районам города за рулем автомобиля. Он осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями.Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению Мариуполя и его окрестностей."В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — добавили в Кремле.Так, вице-премьер показал президенту здание филармонии, которое, по его словам, восстановили за три месяца. Реконструкцию центра города, добавил он, планируется завершить к концу года.В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи, продолжил вице-премьер. "Народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения", — подчеркнул он.В микрорайоне Невский Путин пообщался с местными жителями, а затем по приглашению одной из семей зашел к ним домой.Кроме того, президент осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба и памятные места Мариуполя.Затем он отправился в Ростов-на-Дону, где провел совещание в командном пункте специальной военной операции.

https://ria.ru/20230318/putin-1858806399.html

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мариуполь, россия, владимир путин, марат хуснуллин, политика