https://ria.ru/20230319/malayziya-1858919452.html
Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию
Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 19.03.2023
Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию
Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:30
2023-03-19T13:30
2023-03-19T14:08
туризм
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россия
malaysia airlines
air asia
новости - туризм
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МОСКВА, 19 марта - РИА Новости. Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА Новости замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед. Замдиректора российского офиса Tourism Malaysia добавил, что его несколько дней назад направили в Москву специально для расширения сотрудничества и привлечения российских туристов. "В Малайзии везде принимают Union Pay. Карта "Мир" пока тут не принимается, но переговоры тоже продолжаются. Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все - за них можно заплатить в России в рублях", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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малайзия, россия, malaysia airlines, air asia, новости - туризм
Туризм, Малайзия, Россия, Malaysia Airlines, Air Asia, Новости - Туризм
Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию
Tourism Malaysia: три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию
МОСКВА, 19 марта - РИА Новости. Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА Новости замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.
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"Сейчас три крупные авиакомпании - Malaysia Airlines, Air Asia и MasWings - находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Им, к сожалению, пока не хватает самолетов. Но переговоры не прекращаются, интерес действительно большой. Российский рынок для нас - очень привлекательный. Малайзия не такая тесная, какими уже стали Бали в Индонезии или Таиланд. Русским бы тут понравилось, мы ждем их как можно скорее", - сообщил он.
Замдиректора российского офиса Tourism Malaysia добавил, что его несколько дней назад направили в Москву специально для расширения сотрудничества и привлечения российских туристов.
"В Малайзии везде принимают Union Pay. Карта "Мир" пока тут не принимается, но переговоры тоже продолжаются. Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все - за них можно заплатить в России в рублях", - уточнил собеседник агентства.
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