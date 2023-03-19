https://ria.ru/20230319/malayziya-1858919452.html

Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию

Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию - РИА Новости, 19.03.2023

Малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию

Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:30

2023-03-19T13:30

2023-03-19T14:08

туризм

малайзия

россия

malaysia airlines

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новости - туризм

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МОСКВА, 19 марта - РИА Новости. Три крупные малайзийские авиакомпании находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, Малайзия ждет российских туристов, заявил корреспонденту РИА Новости замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед. Замдиректора российского офиса Tourism Malaysia добавил, что его несколько дней назад направили в Москву специально для расширения сотрудничества и привлечения российских туристов. "В Малайзии везде принимают Union Pay. Карта "Мир" пока тут не принимается, но переговоры тоже продолжаются. Тем не менее, многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно все - за них можно заплатить в России в рублях", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

малайзия, россия, malaysia airlines, air asia, новости - туризм