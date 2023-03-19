https://ria.ru/20230319/magadan-1858910105.html
В Магадане объявили режим ЧС
В Магадане объявили режим ЧС - РИА Новости, 19.03.2023
В Магадане объявили режим ЧС
Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:13
2023-03-19T12:13
2023-03-19T12:13
происшествия
магадан
японское море
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МАГАДАН, 19 мар – РИА Новости. Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил в Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Полуторамесячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность. Он добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега. "Я оцениваю отрицательно работу управляющих компаний. Объезжал два с половиной часа город, к сожалению, управляющие компании, кроме РЭУ-3, не приступили к выполнению своих обязанностей. Сейчас управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и отправка этих материалов в прокуратуру Магадана для принятия мер прокурорского реагирования", - добавил мэр Магадана.
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Снегопад в Магадане
Магадан засыпает снегом. С понедельника уже выпала мартовская норма осадков, трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли из-за нулевой видимости, а в нескольких округах объявлена лавинная опасность. Синоптики обещают снегопад до 20 марта, а потом резко похолодает.
2023-03-19T12:13
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, японское море, видео
Происшествия, Магадан, Японское море
В Магадане объявили режим ЧС
Мэр Магадана Гришан объявил режим ЧС в городе после череды снежных циклонов
МАГАДАН, 19 мар – РИА Новости.
Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил в Telegram-канале
мэр Магадана Юрий Гришан.
Полуторамесячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность.
«
"Принято решение с 18 часов (10.00 мск) 19 марта объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с неблагоприятными условиями на уличной дорожной сети, в связи с неблагоприятными условиями на дворовых территориях города. Сейчас доложили, что последствие ветра и потепление создали проблему под кровлями от наледи и снегообразования", - сказал Гришан.
Он добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега.
"Я оцениваю отрицательно работу управляющих компаний. Объезжал два с половиной часа город, к сожалению, управляющие компании, кроме РЭУ-3, не приступили к выполнению своих обязанностей. Сейчас управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и отправка этих материалов в прокуратуру Магадана для принятия мер прокурорского реагирования", - добавил мэр Магадана.