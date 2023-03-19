https://ria.ru/20230319/magadan-1858910105.html

В Магадане объявили режим ЧС

В Магадане объявили режим ЧС - РИА Новости, 19.03.2023

В Магадане объявили режим ЧС

Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:13

2023-03-19T12:13

2023-03-19T12:13

происшествия

магадан

японское море

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МАГАДАН, 19 мар – РИА Новости. Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды снежных и тепловых циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил в Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан. Полуторамесячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели. Коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность. Он добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега. "Я оцениваю отрицательно работу управляющих компаний. Объезжал два с половиной часа город, к сожалению, управляющие компании, кроме РЭУ-3, не приступили к выполнению своих обязанностей. Сейчас управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и отправка этих материалов в прокуратуру Магадана для принятия мер прокурорского реагирования", - добавил мэр Магадана.

магадан

японское море

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Снегопад в Магадане Магадан засыпает снегом. С понедельника уже выпала мартовская норма осадков, трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли из-за нулевой видимости, а в нескольких округах объявлена лавинная опасность. Синоптики обещают снегопад до 20 марта, а потом резко похолодает. 2023-03-19T12:13 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магадан, японское море, видео