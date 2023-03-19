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Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте - РИА Новости, 19.03.2023
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02:02 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/lozung-1858870446.html
Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте
Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте - РИА Новости, 19.03.2023
Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте
Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, написала в Twitter депутат Европарламента от Италии Франческа Донато. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:02
2023-03-19T02:02
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, написала в Twitter депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.По ее мнению, европейцы видят прекращение конфликта на Украине в "прекращении поставок оружия Зеленскому".В субботу в Париже прошла акция под названием "Марш за мир". Митингующие выступали против отправки вооружения Киеву и за выход Франции из Североатлантического альянса. На улицы вышли тысячи французов, которые скандировали "Скорее выйдем из НАТО!", "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Макрона на пенсию, за вотум недоверия!", "Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим".На плакатах протестующих было написано: "Стоп войне, спровоцированной США и НАТО", "Свобода, правда, сопротивление", "Вотум недоверия — мир во Франции".Это уже третий "Марш за мир", организованный партией "Патриоты". Предыдущие два состоялись в феврале.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230317/filippo-1858312454.html
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в мире, украина, нато, европарламент, франция, италия
В мире, Украина, НАТО, Европарламент, Франция, Италия
Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте

Евродепутат от Италии Донато поддержала лозунг французских митингующих о выходе из НАТО

Марш против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО в Париже
Марш против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО в Париже
Марш против поставок оружия Украине и за выход Франции из НАТО в Париже
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, написала в Twitter депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.
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""Скорее выйдем из НАТО!" — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения", — так она прокомментировала требование французских митингующих о выходе из НАТО.

По ее мнению, европейцы видят прекращение конфликта на Украине в "прекращении поставок оружия Зеленскому".
В субботу в Париже прошла акция под названием "Марш за мир". Митингующие выступали против отправки вооружения Киеву и за выход Франции из Североатлантического альянса. На улицы вышли тысячи французов, которые скандировали "Скорее выйдем из НАТО!", "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Макрона на пенсию, за вотум недоверия!", "Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим".
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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На плакатах протестующих было написано: "Стоп войне, спровоцированной США и НАТО", "Свобода, правда, сопротивление", "Вотум недоверия — мир во Франции".
Это уже третий "Марш за мир", организованный партией "Патриоты". Предыдущие два состоялись в феврале.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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Во Франции заявили о возможности страны "затормозить" поставки оружия Киеву
17 марта, 05:20
 
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