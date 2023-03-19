https://ria.ru/20230319/lozung-1858870446.html

Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте

Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте - РИА Новости, 19.03.2023

Лозунг французских митингующих против НАТО нашел отклик в Европарламенте

Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, написала в Twitter депутат Европарламента от Италии Франческа Донато. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:02

2023-03-19T02:02

2023-03-19T02:02

в мире

украина

нато

европарламент

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италия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Необходимо прекратить накачивать Украину оружием, чтобы урегулировать конфликт, написала в Twitter депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.По ее мнению, европейцы видят прекращение конфликта на Украине в "прекращении поставок оружия Зеленскому".В субботу в Париже прошла акция под названием "Марш за мир". Митингующие выступали против отправки вооружения Киеву и за выход Франции из Североатлантического альянса. На улицы вышли тысячи французов, которые скандировали "Скорее выйдем из НАТО!", "Макрон, мы не хотим твоей войны", "Макрона на пенсию, за вотум недоверия!", "Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим".На плакатах протестующих было написано: "Стоп войне, спровоцированной США и НАТО", "Свобода, правда, сопротивление", "Вотум недоверия — мир во Франции".Это уже третий "Марш за мир", организованный партией "Патриоты". Предыдущие два состоялись в феврале.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230317/filippo-1858312454.html

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858473033.html

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франция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато, европарламент, франция, италия