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В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков - РИА Новости, 19.03.2023
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13:29 19.03.2023 (обновлено: 14:01 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/led-1858919334.html
В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков
В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков - РИА Новости, 19.03.2023
В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков
Найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков в Калужской области, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона в воскресенье. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T13:29
2023-03-19T14:01
происшествия
калужская область
обнинск
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков в Калужской области, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона в воскресенье. Накануне правительство Калужской области сообщило, что пять несовершеннолетних провалились под лёд на реке Протва недалеко от Обнинска, двое из них погибли. Троих спасли. По данным СУСК по региону, школьники пошли на реку понаблюдать таяние льда и проследовали к центру реки, там лёд под ними проломился. Погибшим мальчикам 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). "Сегодня в реке Протва обнаружены тела обоих детей", - сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры. Собеседница отметила, что спасённые дети находятся в больнице. По ее словам, медики планируют их выписать в течение семи дней.
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происшествия, калужская область, обнинск, россия
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Россия
В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков

Прокуратура: в Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков

© Фото : СУСК РФ по Калужской областиВ Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей, упавших под лед
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей, упавших под лед - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : СУСК РФ по Калужской области
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей, упавших под лед
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков в Калужской области, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона в воскресенье.
Накануне правительство Калужской области сообщило, что пять несовершеннолетних провалились под лёд на реке Протва недалеко от Обнинска, двое из них погибли. Троих спасли. По данным СУСК по региону, школьники пошли на реку понаблюдать таяние льда и проследовали к центру реки, там лёд под ними проломился. Погибшим мальчикам 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
"Сегодня в реке Протва обнаружены тела обоих детей", - сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Собеседница отметила, что спасённые дети находятся в больнице. По ее словам, медики планируют их выписать в течение семи дней.
Лед на реке - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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