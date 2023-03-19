https://ria.ru/20230319/led-1858919334.html

В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков

В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков - РИА Новости, 19.03.2023

В Калужской области нашли тела двух провалившихся под лед мальчиков

Найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков в Калужской области, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона в воскресенье. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T13:29

2023-03-19T13:29

2023-03-19T14:01

происшествия

калужская область

обнинск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков в Калужской области, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона в воскресенье. Накануне правительство Калужской области сообщило, что пять несовершеннолетних провалились под лёд на реке Протва недалеко от Обнинска, двое из них погибли. Троих спасли. По данным СУСК по региону, школьники пошли на реку понаблюдать таяние льда и проследовали к центру реки, там лёд под ними проломился. Погибшим мальчикам 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). "Сегодня в реке Протва обнаружены тела обоих детей", - сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры. Собеседница отметила, что спасённые дети находятся в больнице. По ее словам, медики планируют их выписать в течение семи дней.

https://ria.ru/20230318/led-1858850648.html

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происшествия, калужская область, обнинск, россия