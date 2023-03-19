https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой

"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 19.03.2023

"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой

Украинские власти намерены отобрать у духовенства УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Та же участь может постигнуть и другие монастыри. К чему это... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:03

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киев

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Украинские власти намерены отобрать у духовенства УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Та же участь может постигнуть и другие монастыри. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Без объяснения причинНесколько дней назад в украинских СМИ активно обсуждали тему внезапно почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Одни списали все на оптический обман. Другие говорили, что кресты такие уже лет десять. А третьи усмотрели в этом нечто мистическое.Так или иначе, но повод искать дурные предзнаменования был. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов Украинской православной церкви в срок до 29 марта покинуть здания монастыря.Формально вся обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник. Часть ее — нижняя лавра — с 2000-го находилась в безвозмездном пользовании канонической церкви. Там расположены мужской монастырь и резиденция главы УПЦ.А в верхней лавре — музейной части — Трапезная церковь и Успенский собор, в которых духовенство совершало богослужения по выходным и праздникам. В остальные дни вход туда был по платным билетам.Но в конце декабря украинский Минкульт не стал продлевать договор, и с 1 января священники уже не могли переступать порог этих храмов. Сделано это было, однако, неправомерно. Министерство сообщило о решении не за два месяца (как положено по закону), а всего за несколько дней до истечения срока аренды.Теперь же монахов изгоняют со всей территории лавры.Исполняющий обязанности директора заповедника Александр Рудник ссылается на выводы межведомственной рабочей группы, которую создал президент Зеленский с целью "изучения вопроса использования государственного имущества", переданного УПЦ.В результате контрольный орган выявил ряд хозяйственных нарушений, допущенных монастырем. Правда, никаких подтверждений не опубликовал."Скоро будут нас резать"В канонической церкви заявили, что требование покинуть лавру не может быть выполнено. Для этого нет юридических оснований."Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды. <…> Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют", — пояснил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Неженский и Прилукский Климент.Он также обратил внимание, что власти так и не определили процедуру передачи культурных ценностей, находящихся в обители. Речь об иконах и мощах."На каком основании передавать это людям, которые не имеют к нему (монастырю. — Прим. ред.) никакого отношения, — возмущается митрополит. — Они его <…> только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать у нас".Тем самым он намекает: с начала 1990-х лавру реставрировали целиком на средства УПЦ. Более того, основное бремя расходов на содержание обители, причем и на Верхнюю музейную часть, тоже несет религиозная организация.Единственным основанием для выселения монахов в Киевской митрополии назвали "прихоть чиновников Минкульта". Видеообращение к властям и народу Украины записали и киево-печерские насельники. Попросили не вмешиваться в церковные дела и позволить им остаться.Кроме того, наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел упомянул о поступавших в адрес духовенства угрозах."Уже <…> приходят на территорию "С14"* и другие организации, — уточнил он, — (говорят. — Прим. ред.) что скоро будут нас резать и выгонять из этой святыни".Несмотря на это, заявил архиерей, братия не боится расправы и останется в монастыре до конца. Светский Киев тоже настроен решительно. Правда, власти еще не знают, как именно поступить.Например, депутат Верховной рады от "Слуги народа" Никита Потураев пугает черноризцев "патриотически настроенной молодежью", которая придет 29 марта в лавру, "чтобы поддержать ее освобождение от представителей московского патриархата". Также он заявил о возможных "российских провокациях" в этот день.В свою очередь, глава украинского Минкульта Александр Ткаченко указал, что правоохранительные органы "могут простимулировать" выселение. Правда, по его словам, речь идет о руководстве УПЦ, а не простых иноках, которым предлагают перейти в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Раскольническая структура — конкурент канонической УПЦ — создана в 2018-м при поддержке экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.А секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заявил, что никого не тронут. Правда, не уточнил, как собирается действовать государство, лишь заметил: оно "будет выполнять то, что положено ему, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории".Спусковой курокСобытия в Киеве вызвали резонанс. Папа римский Франциск во время проповеди на площади Святого Петра призвал уважать религиозные святыни. "Люди, посвятившие себя молитве, — это опора народа божьего, какой бы конфессии они ни были", — отметил он. Аналогично высказались в офисе генсека ООН.К мировой общественности обратился и патриарх Кирилл. В РПЦ опасаются, что под угрозой окажутся все святыни и монастыри Украинской церкви.Прецеденты уже есть. Ситуация, похожая на киевскую, складывается в Тернопольской области — вокруг Почаевской лавры. Эта обитель — крупнейшая в западной части страны и вторая по значимости после Киево-Печерской.Статусы у них одинаковые. С 2018-го Почаевская лавра находится в распоряжении местного государственного заповедника, а культовые сооружения арендует УПЦ.В этом году срок договора истек. По этому поводу наместник митрополит Почаевский Владимир подал судебный иск. А также отказался пускать на территорию обители сотрудников музея. В ближайшее время, как заявил министр культуры Александр Ткаченко, на архиерея заведут уголовное дело."Но на Тернопольщине ситуация осложнена конфессиональным составом. Здесь раскольников и греко-католиков (униатов) сильно больше, чем верующих Украинской церкви. Поэтому Почаевская лавра буквально осажденная крепость", — объясняет религиовед Роман Лункин.По его мнению, нынешние события можно рассматривать как "точку невозврата": обыски у священников и в монастырях, санкции и уголовные дела против духовенства власти сочли неэффективными мерами."Поэтому перешли к радикальным методам, — продолжает он. — И рубить решили с головы: отобрать сердце украинского православия — Киевскую и Почаевскую лавры. Эту тактику, в случае успеха, могут применить и к остальным духовным центрам".Эксперт полагает, что нельзя исключать и гражданского столкновения. УПЦ — крупнейшая не только религиозная, но и общественная структура. У нее много последователей в разных социальных группах, в том числе в рядах ВСУ. Само собой, люди встанут на защиту церкви. Применив силу, по словам Лункина, руководство страны дискредитирует себя.Есть и второй вариант. Инцидент с Киево-Печерской лаврой могут использовать те, кто недоволен политикой офиса Зеленского, — на это недавно намекал соратник президента Алексей Арестович. А противников у главы государства немало. В таком случае религиозный конфликт станет предвестником большого политического противостояния.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, тернопольская область, петр порошенко, украинская православная церковь, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение