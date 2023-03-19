https://ria.ru/20230319/krym-1858887503.html
В Австрии возмутились из-за слов главы МИД о Крыме
В Австрии возмутились из-за слов главы МИД о Крыме - РИА Новости, 19.03.2023
В Австрии возмутились из-за слов главы МИД о Крыме
Читатели Exxpress резко раскритиковали министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга за его высказывание о принадлежности Крыма. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:59
2023-03-19T08:59
2023-03-19T11:33
россия
австрия
украина
республика крым
годовщина воссоединения россии и крыма
александер шалленберг
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress резко раскритиковали министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга за его высказывание о принадлежности Крыма."Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима", — написал политик в Twitter.Пользователи не согласились с этим утверждением."Крым был и есть российский, так решило его население. Чего вообще хочет Шалленберг?" — задался вопросом один из комментатором."Это неправда. Он сам может считать, как угодно, но как насчет того, чтобы спросить у австрийцев их мнение? Учите историю и помните об обещаниях, данных России и потом все как один нарушенных. Вы действительно верите, что все больше и больше поставок оружия на Украину принесут мир? В любом случае — это до сих пор не срабатывало. Просто спросите себя, кто зарабатывает на этом деньги", — написал другой."Люди в Крыму никогда не считали себя Украиной. И они бы сейчас очень удивились заявлению Шалленберга", — подчеркнул третий."Некоторым политикам — так же, как и тем, кто формирует общественное мнение в СМИ, — следует запретить комментарии в Twitter, Facebook* и Tik Tok", — заявил читатель."А кто в Австрии вообще такое решает? В любом случае, в Крыму люди имели возможность проголосовать, хотят они воссоединения с Россией или нет. И результат налицо", — заключили участники дискуссии.Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, западные страны придерживаются той же точки зрения. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
https://ria.ru/20230318/bespilotnik-1858822409.html
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россия, австрия, украина, республика крым, годовщина воссоединения россии и крыма, александер шалленберг
Россия, Австрия, Украина, Республика Крым, Годовщина воссоединения России и Крыма, Александер Шалленберг
В Австрии возмутились из-за слов главы МИД о Крыме
Читатели Exxpress осудили министра иностранных дел Австрии за слова о принадлежности Крыма
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Читатели Exxpress
резко раскритиковали министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга за его высказывание о принадлежности Крыма.
"Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии
суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима", — написал политик в Twitter
.
Пользователи не согласились с этим утверждением.
"Крым
был и есть российский, так решило его население. Чего вообще хочет Шалленберг?" — задался вопросом один из комментатором.
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"Это неправда. Он сам может считать, как угодно, но как насчет того, чтобы спросить у австрийцев их мнение? Учите историю и помните об обещаниях, данных России и потом все как один нарушенных. Вы действительно верите, что все больше и больше поставок оружия на Украину принесут мир? В любом случае — это до сих пор не срабатывало. Просто спросите себя, кто зарабатывает на этом деньги", — написал другой.
"Люди в Крыму никогда не считали себя Украиной. И они бы сейчас очень удивились заявлению Шалленберга
", — подчеркнул третий.
"Некоторым политикам — так же, как и тем, кто формирует общественное мнение в СМИ, — следует запретить комментарии в Twitter, Facebook* и Tik Tok", — заявил читатель.
"А кто в Австрии вообще такое решает? В любом случае, в Крыму люди имели возможность проголосовать, хотят они воссоединения с Россией или нет. И результат налицо", — заключили участники дискуссии.
Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым
и 95,6 процента жителей Севастополя
высказались за воссоединение с Россией. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, западные страны придерживаются той же точки зрения. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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