https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html

Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там

Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там - РИА Новости, 19.03.2023

Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там

На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T04:13

2023-03-19T04:13

2023-03-19T04:13

туризм

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туризм

туристы

республика крым

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

отдых в россии

отдых на море

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.Также, по его словам, одной из основных задач сейчас стоит оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Чиновник добавил, что в ближайшие два-три года планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.По данным министерства, в рамках грантовой поддержки в прошлом году в Крыму появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском, Симферопольском районах, Керчи, Новом Свете и Солнечногорске (Алушта). Также в фокусе – создание всесезонной туристической инфраструктуры: спа-центры, теплые бассейны, лечебная база.Министерство работает над проектом "Большая Крымская тропа", это единый маршрут протяженностью 750 километров, в который будут включены уже существующие и новые объекты.Есть программы и для автомобилистов, которые обеспечивают наибольший турпоток на полуостров. По дороге на машине и непосредственно в Крыму можно посетить объекты популярных межрегиональных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", "Винные дороги Боспорского царства", "Природа древнего Боспора" и "Императорский маршрут". "Разрабатываются концепции, направленные на молодую аудиторию", – уточнил Волченко. "Сезон вновь будет непростым. Впрочем, крымская туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений", – добавил Волченко. По его словам, пока уровень бронирования отдыха на лето не очень высок, соответственно, еще большее значение приобретают адекватность ценообразования, своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса и качества услуг.

https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

https://ria.ru/20230315/krym-1858086255.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, отдых на море