Рейтинг@Mail.ru
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:13 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там - РИА Новости, 19.03.2023
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там
На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:13
2023-03-19T04:13
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых в россии
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749470117_0:108:1010:676_1920x0_80_0_0_c2ab59b44ec7bed7486f39d8d3251bf2.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.Также, по его словам, одной из основных задач сейчас стоит оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Чиновник добавил, что в ближайшие два-три года планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.По данным министерства, в рамках грантовой поддержки в прошлом году в Крыму появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском, Симферопольском районах, Керчи, Новом Свете и Солнечногорске (Алушта). Также в фокусе – создание всесезонной туристической инфраструктуры: спа-центры, теплые бассейны, лечебная база.Министерство работает над проектом "Большая Крымская тропа", это единый маршрут протяженностью 750 километров, в который будут включены уже существующие и новые объекты.Есть программы и для автомобилистов, которые обеспечивают наибольший турпоток на полуостров. По дороге на машине и непосредственно в Крыму можно посетить объекты популярных межрегиональных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", "Винные дороги Боспорского царства", "Природа древнего Боспора" и "Императорский маршрут". "Разрабатываются концепции, направленные на молодую аудиторию", – уточнил Волченко. "Сезон вновь будет непростым. Впрочем, крымская туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений", – добавил Волченко. По его словам, пока уровень бронирования отдыха на лето не очень высок, соответственно, еще большее значение приобретают адекватность ценообразования, своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса и качества услуг.
https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html
https://ria.ru/20230315/krym-1858086255.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749470117_0:0:902:676_1920x0_80_0_0_be31ecfc37efd58854083a829deca9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), отдых в России, Отдых на море
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там

Волченко: в Крыму увеличат число гостиниц, а поезда на полуостров будут ходить чаще

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : отель "Алые Паруса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
«
"Совместно со структурами Минтранса РФ, компанией-перевозчиком продолжается работа как над увеличением количества поездов и направлений, так и над качеством составов", – сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Также, по его словам, одной из основных задач сейчас стоит оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Чиновник добавил, что в ближайшие два-три года планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.
По данным министерства, в рамках грантовой поддержки в прошлом году в Крыму появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском, Симферопольском районах, Керчи, Новом Свете и Солнечногорске (Алушта). Также в фокусе – создание всесезонной туристической инфраструктуры: спа-центры, теплые бассейны, лечебная база.
Министерство работает над проектом "Большая Крымская тропа", это единый маршрут протяженностью 750 километров, в который будут включены уже существующие и новые объекты.
Девушка фотографирует миндаль на набережной Балаклавы в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады
13 марта, 08:00
Есть программы и для автомобилистов, которые обеспечивают наибольший турпоток на полуостров. По дороге на машине и непосредственно в Крыму можно посетить объекты популярных межрегиональных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", "Винные дороги Боспорского царства", "Природа древнего Боспора" и "Императорский маршрут". "Разрабатываются концепции, направленные на молодую аудиторию", – уточнил Волченко.
"Сезон вновь будет непростым. Впрочем, крымская туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений", – добавил Волченко. По его словам, пока уровень бронирования отдыха на лето не очень высок, соответственно, еще большее значение приобретают адекватность ценообразования, своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса и качества услуг.
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Крыму отели из-за низкого спроса вынуждены снижать цены на лето
15 марта, 18:01
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)отдых в РоссииОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала