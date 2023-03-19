https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там - РИА Новости, 19.03.2023
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там
На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:13
2023-03-19T04:13
2023-03-19T04:13
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых в россии
отдых на море
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.Также, по его словам, одной из основных задач сейчас стоит оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Чиновник добавил, что в ближайшие два-три года планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.По данным министерства, в рамках грантовой поддержки в прошлом году в Крыму появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском, Симферопольском районах, Керчи, Новом Свете и Солнечногорске (Алушта). Также в фокусе – создание всесезонной туристической инфраструктуры: спа-центры, теплые бассейны, лечебная база.Министерство работает над проектом "Большая Крымская тропа", это единый маршрут протяженностью 750 километров, в который будут включены уже существующие и новые объекты.Есть программы и для автомобилистов, которые обеспечивают наибольший турпоток на полуостров. По дороге на машине и непосредственно в Крыму можно посетить объекты популярных межрегиональных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", "Винные дороги Боспорского царства", "Природа древнего Боспора" и "Императорский маршрут". "Разрабатываются концепции, направленные на молодую аудиторию", – уточнил Волченко. "Сезон вновь будет непростым. Впрочем, крымская туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений", – добавил Волченко. По его словам, пока уровень бронирования отдыха на лето не очень высок, соответственно, еще большее значение приобретают адекватность ценообразования, своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса и качества услуг.
https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html
https://ria.ru/20230315/krym-1858086255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), отдых в России, Отдых на море
Туристам станет проще добраться до Крыма и разместиться там
Волченко: в Крыму увеличат число гостиниц, а поезда на полуостров будут ходить чаще
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На лето 2023 года в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов, впервые отправятся составы из Уфы, Ростова-на-Дону и Челябинска, принято решение о дополнительных рейсах из Москвы, которые будут назначаться в зависимости от спроса, сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
«
"Совместно со структурами Минтранса РФ, компанией-перевозчиком продолжается работа как над увеличением количества поездов и направлений, так и над качеством составов", – сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Также, по его словам, одной из основных задач сейчас стоит оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. Чиновник добавил, что в ближайшие два-три года планируется увеличить число гостиниц минимум на четыре-пять тысяч номеров, а в течение пяти лет – на 20 тысяч.
По данным министерства, в рамках грантовой поддержки в прошлом году в Крыму появилось 11 модульных быстровозводимых отелей в Бахчисарайском, Ленинском, Черноморском, Симферопольском районах, Керчи, Новом Свете и Солнечногорске (Алушта). Также в фокусе – создание всесезонной туристической инфраструктуры: спа-центры, теплые бассейны, лечебная база.
Министерство работает над проектом "Большая Крымская тропа", это единый маршрут протяженностью 750 километров, в который будут включены уже существующие и новые объекты.
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Есть программы и для автомобилистов, которые обеспечивают наибольший турпоток на полуостров. По дороге на машине и непосредственно в Крыму можно посетить объекты популярных межрегиональных маршрутов – "Золотое кольцо Боспорского царства", "Винные дороги Боспорского царства", "Природа древнего Боспора" и "Императорский маршрут". "Разрабатываются концепции, направленные на молодую аудиторию", – уточнил Волченко.
"Сезон вновь будет непростым. Впрочем, крымская туротрасль уже работала в условиях самых разных ограничений", – добавил Волченко. По его словам, пока уровень бронирования отдыха на лето не очень высок, соответственно, еще большее значение приобретают адекватность ценообразования, своевременность маркетинговых предложений, уровень сервиса и качества услуг.
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