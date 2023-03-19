В Косово заявили, что Вучич уклонился от подписания плана по урегулированию
Премьер Косово заявил, что Вучич уклонился от подписания плана Запада по урегулированию
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что президент Сербии Александр Вучич на переговорах в Северной Македонии уклонился от подписания плана реализации предложения ЕС по урегулированию.
Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
"Мы приехали в Охрид, чтобы подписать соглашение с приложением по его реализации. Мы достигли публичного согласия о приложении, которое приведет к реализации основного соглашения... Но другая сторона, как и на последней встрече в Брюсселе 27 февраля, уклонилась от подписания, на этот раз с приложением", - сообщил косовский "премьер" журналистам.
В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово согласно европейско-американскому предложению. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против предложения ЕС вечером в пятницу с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на предстоящих 18 марта в Северной Македонии переговорах по урегулированию отношений официального Белграда и Приштины.
Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает его независимость.