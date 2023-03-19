https://ria.ru/20230319/kosovo-1858870819.html
Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель
Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023
Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации признал, что... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:07
2023-03-19T02:07
2023-03-19T02:07
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации признал, что согласованный итоговый вариант оказался не таким амбициозным, как был изначально. Глава евродипломатии по итогам 12-часовых переговоров в Охриде объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации. "Я вынужден признать, что изначально мы предложили более амбициозное и детальное приложение о реализации, но, к сожалению, стороны не смогли его согласовать", - сказал он. По словам Борреля, это произошло из-за того, что участники переговоров не были готовы демонстрировать гибкость и придерживались заявленных ранее принципов и "красных линий". "Тем не менее эта договоренность станет неотъемлемой частью их пути в ЕС", - указал Боррель и обещал немедленно начать работу по формальному включению соответствующих поправок в документы по европейской интеграции Сербии и самопровозглашенного Косово.
https://ria.ru/20230319/borrel-1858869767.html
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в мире, сербия, косово, белград (город), жозеп боррель, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Белград (город), Жозеп Боррель, Евросоюз
Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель
Боррель заявил, что Сербия и Косово согласовали не изначальное амбициозное предложение
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации признал, что согласованный итоговый вариант оказался не таким амбициозным, как был изначально.
Глава евродипломатии по итогам 12-часовых переговоров в Охриде объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации.
Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово
"Я вынужден признать, что изначально мы предложили более амбициозное и детальное приложение о реализации, но, к сожалению, стороны не смогли его согласовать", - сказал он.
По словам Борреля, это произошло из-за того, что участники переговоров не были готовы демонстрировать гибкость и придерживались заявленных ранее принципов и "красных линий".
"Тем не менее эта договоренность станет неотъемлемой частью их пути в ЕС", - указал Боррель и обещал немедленно начать работу по формальному включению соответствующих поправок в документы по европейской интеграции Сербии и самопровозглашенного Косово.
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