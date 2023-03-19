https://ria.ru/20230319/kosovo-1858870819.html

Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель

Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель - РИА Новости, 19.03.2023

Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации признал, что... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:07

2023-03-19T02:07

2023-03-19T02:07

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жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации признал, что согласованный итоговый вариант оказался не таким амбициозным, как был изначально. Глава евродипломатии по итогам 12-часовых переговоров в Охриде объявил о достижении договоренности между Белградом и Приштиной по реализации предложения о нормализации. "Я вынужден признать, что изначально мы предложили более амбициозное и детальное приложение о реализации, но, к сожалению, стороны не смогли его согласовать", - сказал он. По словам Борреля, это произошло из-за того, что участники переговоров не были готовы демонстрировать гибкость и придерживались заявленных ранее принципов и "красных линий". "Тем не менее эта договоренность станет неотъемлемой частью их пути в ЕС", - указал Боррель и обещал немедленно начать работу по формальному включению соответствующих поправок в документы по европейской интеграции Сербии и самопровозглашенного Косово.

https://ria.ru/20230319/borrel-1858869767.html

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

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в мире, сербия, косово, белград (город), жозеп боррель, евросоюз