https://ria.ru/20230319/koroanvirus-1858902781.html

В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023

В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 785 пациентов с COVID-19, на 39% меньше, чем накануне, выздоровели 9815 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:10

2023-03-19T11:10

2023-03-19T11:10

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 785 пациентов с COVID-19, на 39% меньше, чем накануне, выздоровели 9815 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 19 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 785 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах РФ, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в 7 регионах страны."Выявлено 12 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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