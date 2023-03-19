https://ria.ru/20230319/koroanvirus-1858902781.html
В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.03.2023
В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 785 пациентов с COVID-19, на 39% меньше, чем накануне, выздоровели 9815 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:10
2023-03-19T11:10
2023-03-19T11:10
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 785 пациентов с COVID-19, на 39% меньше, чем накануне, выздоровели 9815 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 19 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 785 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах РФ, снижение - в 68 регионах, ситуация не изменилась в 7 регионах страны."Выявлено 12 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 12 333 новых случая COVID-19, умерли 33 человека