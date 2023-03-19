https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html
В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными
В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными - РИА Новости, 19.03.2023
В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными
Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:02
2023-03-19T11:02
2023-03-19T11:02
религия
сирия
украина
вооруженные силы украины
религия
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ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и, в частности, мусульманам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, украина, вооруженные силы украины, религия
Религия, Сирия, Украина, Вооруженные силы Украины, Религия
В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными
Сирийский деятель Шахрур: сожжение Корана ВСУ может разжечь религиозную войну
ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей.
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"Я испытал огромную боль от увиденных сцен сожжения Корана, которые возбуждают ненависть и заставляют почувствовать, что эти люди склонны к столкновению цивилизаций, а не к диалогу между ними, и этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну", - сказал РИА Новости Шахрур.
По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и, в частности, мусульманам.
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