https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html

В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными

В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными - РИА Новости, 19.03.2023

В Сирии рассказали, чем грозит сожжение Корана украинскими военными

Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:02

2023-03-19T11:02

2023-03-19T11:02

религия

сирия

украина

вооруженные силы украины

религия

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ДАМАСК, 19 мар - РИА Новости. Сожжение Корана украинскими военными может стать шагом по втягиванию мира в новую религиозную войну, считает ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные вырывают страницы из Корана и сжигают их, пообещав найти этих военных и наказать. За их уничтожение он объявил награду в 5 миллионов рублей, а за пленение - 10 миллионов рублей. По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и, в частности, мусульманам.

https://ria.ru/20230318/koran-1858857175.html

сирия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, украина, вооруженные силы украины, религия