https://ria.ru/20230319/kontslager-1858874301.html
Под Одессой организовали концлагерь, заявил глава Снигиревки
Под Одессой организовали концлагерь, заявил глава Снигиревки - РИА Новости, 19.03.2023
Под Одессой организовали концлагерь, заявил глава Снигиревки
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, рассказал РИА... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:09
2023-03-19T04:09
2023-03-19T10:02
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одесская область
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Именно в Николаевской, Одесской и Херсонской областях в настоящий момент набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом", — сказал собеседник агентства. По его словам, людей в этом концлагере содержат в тяжелых условиях на очень скудном пайке и фактически пытками принуждают пойти воевать против России. "Мы знаем, что таких людей бросают неподготовленными на линию боевого соприкосновения, где срок их жизни едва превышает сутки", — подчеркнул глава района. По его словам, силами сельсоветов по всем селам юга Украины провели учет мужского населения. В этих областях у населения наблюдается паника, заявил он."Потому что умирать за интересы киевского режима люди не хотят, но и выхода никакого из этой ситуации не видят. То есть фактически все эти области превращены в огромный концлагерь, где все мужское население посчитано и обречено на верную смерть, будучи брошенными против сил Российской Федерации, для того чтобы их родственники навсегда сохранили ненависть, обвиняя Россию в их гибели", — добавил Барбашов. Глава Снигиревки призвал всех, кто попал в подобную ситуацию, был насильственно призван и отправлен на фронт, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться в плен российским войскам и сохранить жизнь.Снигиревский район был частью Николаевской области Украины, но присоединился к Херсонской после референдума о вхождении в состав России. После вывода российских военных с правого берега Днепра и эвакуации значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858791747.html
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в мире, россия, одесская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесская область, Херсонская область
Под Одессой организовали концлагерь, заявил глава Снигиревки
Барбашов: под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
ГЕНИЧЕСК, 19 мар — РИА Новости. Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Именно в Николаевской, Одесской и Херсонской областях
в настоящий момент набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а тех, кто не хочет воевать со своими русскими братьями, помещают в заключение. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом
", — сказал собеседник агентства.
По его словам, людей в этом концлагере содержат в тяжелых условиях на очень скудном пайке и фактически пытками принуждают пойти воевать против России.
"Мы знаем, что таких людей бросают неподготовленными на линию боевого соприкосновения, где срок их жизни едва превышает сутки", — подчеркнул глава района.
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По его словам, силами сельсоветов по всем селам юга Украины
провели учет мужского населения.
«
"Люди теперь просто боятся не то что выходить на улицу, а не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, потому что спрятаться в селе очень трудно. Те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов", — посетовал Барбашов.
В этих областях у населения наблюдается паника, заявил он.
"Потому что умирать за интересы киевского режима люди не хотят, но и выхода никакого из этой ситуации не видят. То есть фактически все эти области превращены в огромный концлагерь, где все мужское население посчитано и обречено на верную смерть, будучи брошенными против сил Российской Федерации, для того чтобы их родственники навсегда сохранили ненависть, обвиняя Россию в их гибели", — добавил Барбашов.
Глава Снигиревки призвал всех, кто попал в подобную ситуацию, был насильственно призван и отправлен на фронт, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться в плен российским войскам и сохранить жизнь.
Снигиревский район был частью Николаевской области Украины, но присоединился к Херсонской после референдума о вхождении в состав России. После вывода российских военных с правого берега Днепра и эвакуации значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ
.
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