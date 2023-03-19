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Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта - РИА Новости, 19.03.2023
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Шоубиз
 
15:01 19.03.2023 (обновлено: 17:00 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kontsert-1858933801.html
Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта
Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта - РИА Новости, 19.03.2023
Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта
Певица МакSим (Марина Абросимова) в Telegram-канале извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, объяснив, что во время выступления почувствовала себя... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:01
2023-03-19T17:00
шоубиз
россия
культура
макsим (марина абросимова)
сочи
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в Telegram-канале извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, объяснив, что во время выступления почувствовала себя плохо. Артистка отметила, что всегда старается полностью выкладываться на сцене, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. "Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", — рассказала МакSим. По словам певицы, деньги за билеты зрителям вернут, а дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" состоятся, как было запланировано.В июне 2021 года певица оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В начале августа она пришла в сознание, а в середине месяца ее выписали.
https://ria.ru/20220222/maksim-1774264738.html
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россия, культура, макsим (марина абросимова), сочи
Шоубиз, Россия, Культура, МакSим (Марина Абросимова), Сочи
Певица МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта

Певица МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи и пообещала вернуть деньги за билеты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица МакSим. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в Telegram-канале извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, объяснив, что во время выступления почувствовала себя плохо.
«

"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, — у тех, кто готовил концерт, у своей команды и, самое главное, — у вас, мои любимые зрители", — написала она.

Артистка отметила, что всегда старается полностью выкладываться на сцене, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие.
"Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", — рассказала МакSим.
По словам певицы, деньги за билеты зрителям вернут, а дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" состоятся, как было запланировано.
В июне 2021 года певица оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В начале августа она пришла в сознание, а в середине месяца ее выписали.
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