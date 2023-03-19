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Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ - РИА Новости, 19.03.2023
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15:15 19.03.2023 (обновлено: 16:16 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kontakty-1858935124.html
Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ
Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ - РИА Новости, 19.03.2023
Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ
Контакты РФ и ФРГ продолжатся, но в ограниченном формате в свете заявлений Берлина об ордере Международного уголовного суда, считает старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:15
2023-03-19T16:16
в мире
россия
берлин (город)
москва
александр камкин
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Контакты РФ и ФРГ продолжатся, но в ограниченном формате в свете заявлений Берлина об ордере Международного уголовного суда, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявивший о том, что "никто не стоит над законом". Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". "Безусловно, это окажет негативный эффект на диалог наших стран, но я думаю, что те или иные тактические вопросы все равно будут предметом обсуждения. Да - в заочном формате, по телефону – между руководством России и Германии, либо на уровне министров и экспертов", - сказал Камкин в комментарии РИА Новости. По его словам, полностью контакты между Берлином и Москвой разорваны не будут, но это жесткий шаг по минимизации диалога с Россией, однако главное, считает эксперт, что не последовало разрыва дипотношений.
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в мире, россия, берлин (город), москва, александр камкин, владимир путин, мария львова-белова
В мире, Россия, Берлин (город), Москва, Александр Камкин, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ

Эксперт Камкин: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Контакты РФ и ФРГ продолжатся, но в ограниченном формате в свете заявлений Берлина об ордере Международного уголовного суда, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявивший о том, что "никто не стоит над законом".
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
17 марта, 23:51
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой".
"Безусловно, это окажет негативный эффект на диалог наших стран, но я думаю, что те или иные тактические вопросы все равно будут предметом обсуждения. Да - в заочном формате, по телефону – между руководством России и Германии, либо на уровне министров и экспертов", - сказал Камкин в комментарии РИА Новости.
По его словам, полностью контакты между Берлином и Москвой разорваны не будут, но это жесткий шаг по минимизации диалога с Россией, однако главное, считает эксперт, что не последовало разрыва дипотношений.
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