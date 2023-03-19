https://ria.ru/20230319/kontakty-1858935124.html

Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ

Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ - РИА Новости, 19.03.2023

Эксперт: заявления Берлина о решении МУС не разорвут контакты России и ФРГ

Контакты РФ и ФРГ продолжатся, но в ограниченном формате в свете заявлений Берлина об ордере Международного уголовного суда, считает старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T15:15

2023-03-19T15:15

2023-03-19T16:16

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Контакты РФ и ФРГ продолжатся, но в ограниченном формате в свете заявлений Берлина об ордере Международного уголовного суда, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава немецкого Минюста Марко Бушманн заявил в интервью немецким медиа, что ордер на "арест" президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Также ордер поддержал канцлер страны Олаф Шольц, в рамках своего визита в Японию в субботу заявивший о том, что "никто не стоит над законом". Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой". "Безусловно, это окажет негативный эффект на диалог наших стран, но я думаю, что те или иные тактические вопросы все равно будут предметом обсуждения. Да - в заочном формате, по телефону – между руководством России и Германии, либо на уровне министров и экспертов", - сказал Камкин в комментарии РИА Новости. По его словам, полностью контакты между Берлином и Москвой разорваны не будут, но это жесткий шаг по минимизации диалога с Россией, однако главное, считает эксперт, что не последовало разрыва дипотношений.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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в мире, россия, берлин (город), москва, александр камкин, владимир путин, мария львова-белова