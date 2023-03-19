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В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 19.03.2023 (обновлено: 22:49 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:48
2023-03-19T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
анджей дуда
михаил шеремет
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это "не только глупо, но и смертельно опасно". Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. "Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде (президент Польши Анджей Дуда – прим.) стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в США осознают, что Украина уже отыгранный проект, поэтому готовы бросить польский народ в "дьявольскую топку войны". "У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любую агрессию", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230319/zayavlenie-1858987955.html
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в мире, россия, польша, украина, анджей дуда, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Анджей Дуда, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией

Депутат Шеремет призвал Варшаву не играть с огнем, заявляя о готовности воевать с Москвой

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это "не только глупо, но и смертельно опасно".
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение.
"Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде (президент Польши Анджей Дуда – прим.) стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в США осознают, что Украина уже отыгранный проект, поэтому готовы бросить польский народ в "дьявольскую топку войны".
"У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любую агрессию", - подчеркнул депутат.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаАнджей ДудаМихаил ШереметВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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