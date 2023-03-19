https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией

В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией - РИА Новости, 19.03.2023

В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T22:48

2023-03-19T22:48

2023-03-19T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

польша

украина

анджей дуда

михаил шеремет

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал власти Польши не играть с огнем, делая заявления о потенциальном конфликте с Россией, так как это "не только глупо, но и смертельно опасно". Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Россией в случае, если Украина потерпит поражение. "Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Дуде (президент Польши Анджей Дуда – прим.) стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в США осознают, что Украина уже отыгранный проект, поэтому готовы бросить польский народ в "дьявольскую топку войны". "У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любую агрессию", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230319/zayavlenie-1858987955.html

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