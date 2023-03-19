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Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:18 19.03.2023 (обновлено: 21:32 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858967405.html
Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией
Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией
Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:18
2023-03-19T21:32
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди."Растет понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше забоится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил он.По мнению Бернарди, многие западные лидеры, в частности руководство США и Великобритании, не демонстрируют заинтересованности в завершении этого конфликта. Кроме того, все больше людей считают, что начало нынешнему кризису положил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году, подчеркнул он.Он также указал на "неумолимое продвижение НАТО" к границам России, которое поставило под угрозу нейтральный статус Киева — "не подлежащий обсуждению столп российской национальной безопасности". Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией

Ведущий Sky News Бернарди назвал конфликт на Украине опосредованной войной Запада и России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди.
"Растет понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше забоится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил он.
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По мнению Бернарди, многие западные лидеры, в частности руководство США и Великобритании, не демонстрируют заинтересованности в завершении этого конфликта.
Кроме того, все больше людей считают, что начало нынешнему кризису положил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году, подчеркнул он.
«
"С тех пор этнические русские подвергались нападению со стороны неонацистских группировок, действующих с одобрения украинского правительства", — добавил экс-сенатор.
Он также указал на "неумолимое продвижение НАТО" к границам России, которое поставило под угрозу нейтральный статус Киева — "не подлежащий обсуждению столп российской национальной безопасности".
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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