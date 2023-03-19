Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией
Ведущий Sky News Бернарди назвал конфликт на Украине опосредованной войной Запада и России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди.
"Растет понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше забоится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил он.
По мнению Бернарди, многие западные лидеры, в частности руководство США и Великобритании, не демонстрируют заинтересованности в завершении этого конфликта.
Кроме того, все больше людей считают, что начало нынешнему кризису положил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году, подчеркнул он.
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"С тех пор этнические русские подвергались нападению со стороны неонацистских группировок, действующих с одобрения украинского правительства", — добавил экс-сенатор.
Он также указал на "неумолимое продвижение НАТО" к границам России, которое поставило под угрозу нейтральный статус Киева — "не подлежащий обсуждению столп российской национальной безопасности".
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.