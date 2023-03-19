https://ria.ru/20230319/konflikt-1858967405.html

Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией

Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией - РИА Новости, 19.03.2023

Ведущий Sky News назвал конфликт на Украине войной Запада с Россией

Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:18

2023-03-19T19:18

2023-03-19T21:32

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_33f501be0b6a2f99218998097e416a3e.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой опосредованную войну Запада с Россией, заявил ведущий австралийского телеканала Sky News и бывший сенатор Кори Бернарди."Растет понимание того, что опосредованная война на Украине подпитывается интересами тех, кто, откровенно говоря, больше забоится об уничтожении России, чем о спасении Украины", — отметил он.По мнению Бернарди, многие западные лидеры, в частности руководство США и Великобритании, не демонстрируют заинтересованности в завершении этого конфликта. Кроме того, все больше людей считают, что начало нынешнему кризису положил поддержанный Вашингтоном госпереворот на Украине в 2014 году, подчеркнул он.Он также указал на "неумолимое продвижение НАТО" к границам России, которое поставило под угрозу нейтральный статус Киева — "не подлежащий обсуждению столп российской национальной безопасности". Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато