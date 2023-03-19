https://ria.ru/20230319/kndr-1858878258.html

КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности

КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности - РИА Новости, 19.03.2023

КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности

КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни, передает агентство... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:01

2023-03-19T06:01

2023-03-19T06:17

в мире

японское море

сша

южная корея

ким чен ын

ким ё чжон

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СЕУЛ, 19 мар - РИА Новости. КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была пущена из района ракетного полигона Тончханни около 11.05 воскресенья (05.05 мск).Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне. Ракета поднялась на максимальную высоту 6 045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4151 секунды, после чего точно приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря.Южная Корея и США в настоящий момент проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. С понедельника параллельно проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.

https://ria.ru/20230319/raketa-1858877794.html

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

японское море

сша

южная корея

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в мире, японское море, сша, южная корея, ким чен ын, ким ё чжон