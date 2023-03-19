КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности
Ренхап: КНДР запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 19 мар - РИА Новости. КНДР в воскресенье запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района ракетного полигона Тончханни, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была пущена из района ракетного полигона Тончханни около 11.05 воскресенья (05.05 мск).
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
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"Мы усиливаем наблюдение и готовность в тесном сотрудничестве с США на случай дополнительных провокаций", - говорится в сообщении военных.
Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне. Ракета поднялась на максимальную высоту 6 045 километров и пролетела расстояние в 1000,2 километра в течение 4151 секунды, после чего точно приземлилась в заданном районе в открытых водах Японского моря.
Южная Корея и США в настоящий момент проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. С понедельника параллельно проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.
Северная Корея резко критикует военные учения Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе и заявила, что Пхеньян примет соответствующие шаги, если передвижения стратегических ударных средств США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР.