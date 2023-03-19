https://ria.ru/20230319/kndr-1858877220.html

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 19.03.2023

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T05:36

2023-03-19T05:36

2023-03-19T06:03

в мире

япония

японское море

пхеньян

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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства, говорится в заявлении службы безопасности на море Японии.В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.

https://ria.ru/20230317/kndr-1858474251.html

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япония

японское море

пхеньян

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в мире, япония, японское море, пхеньян