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Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 19.03.2023
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05:36 19.03.2023 (обновлено: 06:03 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kndr-1858877220.html
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 19.03.2023
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:36
2023-03-19T06:03
в мире
япония
японское море
пхеньян
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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства, говорится в заявлении службы безопасности на море Японии.В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
https://ria.ru/20230317/kndr-1858474251.html
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в мире, япония, японское море, пхеньян
В мире, Япония, Японское море, Пхеньян
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

Служба безопасности на море Японии: выпущенная КНДР ракета уже упала

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства, говорится в заявлении службы безопасности на море Японии.
В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Токио в ответ на пуск КНДР ракеты вводит санкции против трех ее граждан
17 марта, 05:53
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.
Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
Баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР
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16 марта, 04:42
 
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