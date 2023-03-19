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Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 19.03.2023
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:36
2023-03-19T05:36
2023-03-19T06:03
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ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала, суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства, говорится в заявлении службы безопасности на море Японии.В связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии создан штаб по сбору и анализу информации.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Дальность, высота и скорость полета ракеты не сообщаются.Ранее КНДР подтвердила запуск 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
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в мире, япония, японское море, пхеньян
В мире, Япония, Японское море, Пхеньян
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Служба безопасности на море Японии: выпущенная КНДР ракета уже упала