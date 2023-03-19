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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 19.03.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:18
2023-03-19T05:18
2023-03-19T10:42
в мире
японское море
пхеньян
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СЕУЛ, 19 мар — РИА Новости. Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.По их информации, дальность полета составила 800 километров, а его максимальная высота — 50 километров. Ракету запустили из района полигона Тончханни около 11:05 по местному времени.Японский телеканал NHK передает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Тем не менее Токио заявил Пхеньяну протест.Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил РИА Новости, что радиационный фон в Приморье остается в норме.КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Только на этой неделе северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности, а 16 марта состоялся пуск МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
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в мире, японское море, пхеньян
В мире, Японское море, Пхеньян
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СЕУЛ, 19 мар — РИА Новости.
Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап
со ссылкой на южнокорейских военных.
По их информации, дальность полета составила 800 километров, а его максимальная высота — 50 километров. Ракету запустили из района полигона Тончханни около 11:05 по местному времени.
Японский телеканал NHK
передает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Тем не менее Токио заявил Пхеньяну протест.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил РИА Новости, что радиационный фон в Приморье остается в норме.
КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Только на этой неделе северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности, а 16 марта состоялся пуск МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.
КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи