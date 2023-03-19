https://ria.ru/20230319/kndr-1858876918.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 19.03.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T05:18

2023-03-19T05:18

2023-03-19T10:42

в мире

японское море

пхеньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg

СЕУЛ, 19 мар — РИА Новости. Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.По их информации, дальность полета составила 800 километров, а его максимальная высота — 50 километров. Ракету запустили из района полигона Тончханни около 11:05 по местному времени.Японский телеканал NHK передает со ссылкой на источники в правительственных кругах, что ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Тем не менее Токио заявил Пхеньяну протест.Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил РИА Новости, что радиационный фон в Приморье остается в норме.КНДР регулярно проводит ракетные испытания, в том числе межконтинентальных баллистических ракет. Только на этой неделе северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности, а 16 марта состоялся пуск МБР "Хвасон-17" с международного аэропорта Сунан в Пхеньяне.

https://ria.ru/20230317/kndr-1858465745.html

японское море

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, японское море, пхеньян