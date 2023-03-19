https://ria.ru/20230319/kino-1858930472.html

Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый

Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый - РИА Новости, 19.03.2023

Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый

Эту знаменитую троицу знала и любила вся страна: фильмы Леонида Гайдая прославили Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова – Труса, Балбеса и Бывалого. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:57

2023-03-19T14:57

2023-03-19T14:57

культура

москва

юрий никулин

георгий вицин

евгений моргунов

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Павел Сурков. Эту знаменитую троицу знала и любила вся страна: фильмы Леонида Гайдая прославили Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова – Труса, Балбеса и Бывалого. Вслед за фильмами Гайдая трио актеров перекочевало и в работы других режиссеров – например, к Эльдару Рязанову в "Дайте жалобную книгу" и к Евгению Карелову в фильм "Семь стариков и одна девушка".Собственно, эта работа стала последним появлением всей легендарной троицы на экране: артистам, в первую очередь – Юрию Никулину, не хотелось эксплуатировать одни и те же экранные маски. Да и личные отношения между тремя актерами были лишены экранной дружбы – у каждого из них была свои жизнь и творческая судьба.Втроем они приняли участие лишь в одной совместной творческой работе: озвучили аудиосказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти". В ней Трус, Балбес и Бывалый, как и в легендарном мультфильме, предстали в образе незадачливых разбойников, противостоящих Бременским музыкантам, но, естественно, остающихся ни с чем. Вицин и Моргунов несколько раз появились на экране вместе в образе Труса и Бывалого, например, в малоизвестном фильме "Комедия давно минувших дней", но эти работы не снискали прежнего успеха.Юрий Никулин был занят съемками в кино, но основной его работой оставался любимый Цирк на Цветном бульваре, который возглавил в 1982 году. Именно Никулин добился постройки для цирка нового, современного здания, да и вообще – чрезвычайно заботился о судьбе артистов и всего циркового искусства в целом. Георгий Вицин к Юрию Никулину ни с какими просьбами не обращался: он принципиально вел тихую и скромную жизнь, предпочитая ни от кого не зависеть и не идти вразрез с собственной совестью. Даже собственной дочери он запрещал звонить Никулину с просьбой о билетах в цирк: хочешь пойти – купи билеты, как все. А вот знаменитый балагур Евгений Моргунов один раз поступил вполне в собственных традициях: попросил у Никулина контрамарку на двоих. Директор выписал разрешение на два места, а попросивший пририсовал к двойке единичку и протащил в директорскую ложу аж 12 человек, чем весьма рассердил коллегу.Никулин ушел из жизни первым – в 1997 году. Прощание с мастером состоялось на арене Цирка на Цветном бульвар, который впоследствии стал носить его имя, а хоронила его в прямом смысле вся Москва. Свой последний приют Юрий Владимирович обрел на знаменитом Новодевичьем кладбище. Вицин и Моргунов продолжали периодически выступать в сборных юмористических концертах, рассказывали истории со съемочных площадок, изредка снимались в кино. Наиболее яркой работой Моргунова в "пост-Бываловском" периоде стала роль поэта Соева в "Покровских воротах": в этом фильме он продемонстрировал талант игры на фортепиано, о котором мало кто из поклонников знал.Но застарелая болезнь (Моргунов страдал от сахарного диабета) давала о себе знать: артисту становилось все тяжелее ходить, опухали ноги, иногда на концертах он даже выходил на сцену в тапочках. Подкосила Моргунова и гибель в автокатастрофе сына Николая. Вечный шутник Моргунов перестал сниматься в кино и в 1999 году умер от инсульта. Похороны его прошли скромно, без особой помпы – и свое последнее пристанище он нашел на Кунцевском кладбище, рядом с могилой сына.Георгий Вицин, самый старший из троицы, пережил своих товарищей по экрану. Долгой жизни – актер прожил 84 года – способствовали многолетнее занятие йогой, вегетарианство и категорический отказ от алкоголя. Вицин не брал в рот ни капли спиртного, даже на съемках "Кавказской пленницы" лишь пригубил пиво и, как только камера выключилась, немедленно выплюнул пенный напиток.Георгий Михайлович скромно жил в небольшой квартире в районе Арбата, регулярно кормил во дворе голубей и приютил несчастную дворняжку, которая была преданна ему до последнего вздоха. Журналисты порой активно писали, что Вицин, мол, живет в нищете, но это было не так. Актер действительно не позволял себе богато одеваться, ходил в старом пальто и скромной кепочке, ненавидел бриться – но делал это вовсе не от недостатка денег, а именно в силу природной скромности характера.К врачам Вицин принципиально никогда не обращался: он искренне верил в народную медицину и никогда не принимал никаких таблеток. На его похоронах в 2001 году в небо выпустили голубей, которых артист так любил. А свое последнее пристанище Вицин нашел на Ваганьковском кладбище. Семья поставила на могиле артиста скромный памятник – мраморная плита с именем актера и датами жизни, ничего лишнего, очень просто, как и жил Вицин.

https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, юрий никулин, георгий вицин, евгений моргунов