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Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый - РИА Новости, 19.03.2023
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Культура
 
14:57 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/kino-1858930472.html
Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый
Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый - РИА Новости, 19.03.2023
Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый
Эту знаменитую троицу знала и любила вся страна: фильмы Леонида Гайдая прославили Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова – Труса, Балбеса и Бывалого. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:57
2023-03-19T14:57
культура
москва
юрий никулин
георгий вицин
евгений моргунов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Павел Сурков. Эту знаменитую троицу знала и любила вся страна: фильмы Леонида Гайдая прославили Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова – Труса, Балбеса и Бывалого. Вслед за фильмами Гайдая трио актеров перекочевало и в работы других режиссеров – например, к Эльдару Рязанову в "Дайте жалобную книгу" и к Евгению Карелову в фильм "Семь стариков и одна девушка".Собственно, эта работа стала последним появлением всей легендарной троицы на экране: артистам, в первую очередь – Юрию Никулину, не хотелось эксплуатировать одни и те же экранные маски. Да и личные отношения между тремя актерами были лишены экранной дружбы – у каждого из них была свои жизнь и творческая судьба.Втроем они приняли участие лишь в одной совместной творческой работе: озвучили аудиосказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти". В ней Трус, Балбес и Бывалый, как и в легендарном мультфильме, предстали в образе незадачливых разбойников, противостоящих Бременским музыкантам, но, естественно, остающихся ни с чем. Вицин и Моргунов несколько раз появились на экране вместе в образе Труса и Бывалого, например, в малоизвестном фильме "Комедия давно минувших дней", но эти работы не снискали прежнего успеха.Юрий Никулин был занят съемками в кино, но основной его работой оставался любимый Цирк на Цветном бульваре, который возглавил в 1982 году. Именно Никулин добился постройки для цирка нового, современного здания, да и вообще – чрезвычайно заботился о судьбе артистов и всего циркового искусства в целом. Георгий Вицин к Юрию Никулину ни с какими просьбами не обращался: он принципиально вел тихую и скромную жизнь, предпочитая ни от кого не зависеть и не идти вразрез с собственной совестью. Даже собственной дочери он запрещал звонить Никулину с просьбой о билетах в цирк: хочешь пойти – купи билеты, как все. А вот знаменитый балагур Евгений Моргунов один раз поступил вполне в собственных традициях: попросил у Никулина контрамарку на двоих. Директор выписал разрешение на два места, а попросивший пририсовал к двойке единичку и протащил в директорскую ложу аж 12 человек, чем весьма рассердил коллегу.Никулин ушел из жизни первым – в 1997 году. Прощание с мастером состоялось на арене Цирка на Цветном бульвар, который впоследствии стал носить его имя, а хоронила его в прямом смысле вся Москва. Свой последний приют Юрий Владимирович обрел на знаменитом Новодевичьем кладбище. Вицин и Моргунов продолжали периодически выступать в сборных юмористических концертах, рассказывали истории со съемочных площадок, изредка снимались в кино. Наиболее яркой работой Моргунова в "пост-Бываловском" периоде стала роль поэта Соева в "Покровских воротах": в этом фильме он продемонстрировал талант игры на фортепиано, о котором мало кто из поклонников знал.Но застарелая болезнь (Моргунов страдал от сахарного диабета) давала о себе знать: артисту становилось все тяжелее ходить, опухали ноги, иногда на концертах он даже выходил на сцену в тапочках. Подкосила Моргунова и гибель в автокатастрофе сына Николая. Вечный шутник Моргунов перестал сниматься в кино и в 1999 году умер от инсульта. Похороны его прошли скромно, без особой помпы – и свое последнее пристанище он нашел на Кунцевском кладбище, рядом с могилой сына.Георгий Вицин, самый старший из троицы, пережил своих товарищей по экрану. Долгой жизни – актер прожил 84 года – способствовали многолетнее занятие йогой, вегетарианство и категорический отказ от алкоголя. Вицин не брал в рот ни капли спиртного, даже на съемках "Кавказской пленницы" лишь пригубил пиво и, как только камера выключилась, немедленно выплюнул пенный напиток.Георгий Михайлович скромно жил в небольшой квартире в районе Арбата, регулярно кормил во дворе голубей и приютил несчастную дворняжку, которая была преданна ему до последнего вздоха. Журналисты порой активно писали, что Вицин, мол, живет в нищете, но это было не так. Актер действительно не позволял себе богато одеваться, ходил в старом пальто и скромной кепочке, ненавидел бриться – но делал это вовсе не от недостатка денег, а именно в силу природной скромности характера.К врачам Вицин принципиально никогда не обращался: он искренне верил в народную медицину и никогда не принимал никаких таблеток. На его похоронах в 2001 году в небо выпустили голубей, которых артист так любил. А свое последнее пристанище Вицин нашел на Ваганьковском кладбище. Семья поставила на могиле артиста скромный памятник – мраморная плита с именем актера и датами жизни, ничего лишнего, очень просто, как и жил Вицин.
https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html
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96
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7 495 645-6601
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москва, юрий никулин, георгий вицин, евгений моргунов
Культура, Москва, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов

Блеск славы и болезни: как ушли знаменитые Трус, Балбес и Бывалый

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме "Самогонщики"
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме Самогонщики - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Павел Сурков. Эту знаменитую троицу знала и любила вся страна: фильмы Леонида Гайдая прославили Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова – Труса, Балбеса и Бывалого. Вслед за фильмами Гайдая трио актеров перекочевало и в работы других режиссеров – например, к Эльдару Рязанову в "Дайте жалобную книгу" и к Евгению Карелову в фильм "Семь стариков и одна девушка".
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
© Мосфильм (1965)
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Собственно, эта работа стала последним появлением всей легендарной троицы на экране: артистам, в первую очередь – Юрию Никулину, не хотелось эксплуатировать одни и те же экранные маски. Да и личные отношения между тремя актерами были лишены экранной дружбы – у каждого из них была свои жизнь и творческая судьба.
Втроем они приняли участие лишь в одной совместной творческой работе: озвучили аудиосказку "Происшествие в стране Мульти-Пульти". В ней Трус, Балбес и Бывалый, как и в легендарном мультфильме, предстали в образе незадачливых разбойников, противостоящих Бременским музыкантам, но, естественно, остающихся ни с чем.
© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкПамятник Трусу, Балбесу, Бывалому и режиссеру Гайдаю открылся в центре Иркутска
Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и режиссеру Гайдаю открылся в центре Иркутска - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Евгений Козырев
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Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и режиссеру Гайдаю открылся в центре Иркутска
Вицин и Моргунов несколько раз появились на экране вместе в образе Труса и Бывалого, например, в малоизвестном фильме "Комедия давно минувших дней", но эти работы не снискали прежнего успеха.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Юрий Никулин был занят съемками в кино, но основной его работой оставался любимый Цирк на Цветном бульваре, который возглавил в 1982 году. Именно Никулин добился постройки для цирка нового, современного здания, да и вообще – чрезвычайно заботился о судьбе артистов и всего циркового искусства в целом.
Георгий Вицин к Юрию Никулину ни с какими просьбами не обращался: он принципиально вел тихую и скромную жизнь, предпочитая ни от кого не зависеть и не идти вразрез с собственной совестью. Даже собственной дочери он запрещал звонить Никулину с просьбой о билетах в цирк: хочешь пойти – купи билеты, как все.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкАртист Юрий Никулин
Артист Юрий Никулин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Артист Юрий Никулин
А вот знаменитый балагур Евгений Моргунов один раз поступил вполне в собственных традициях: попросил у Никулина контрамарку на двоих. Директор выписал разрешение на два места, а попросивший пририсовал к двойке единичку и протащил в директорскую ложу аж 12 человек, чем весьма рассердил коллегу.
Никулин ушел из жизни первым – в 1997 году. Прощание с мастером состоялось на арене Цирка на Цветном бульвар, который впоследствии стал носить его имя, а хоронила его в прямом смысле вся Москва. Свой последний приют Юрий Владимирович обрел на знаменитом Новодевичьем кладбище.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкЮрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве
Юрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Юрий Владимирович Никулин с внуком и сыном во время чествования в связи с 70-летним юбилеем артиста. Цирк на Цветном бульваре в Москве
Вицин и Моргунов продолжали периодически выступать в сборных юмористических концертах, рассказывали истории со съемочных площадок, изредка снимались в кино. Наиболее яркой работой Моргунова в "пост-Бываловском" периоде стала роль поэта Соева в "Покровских воротах": в этом фильме он продемонстрировал талант игры на фортепиано, о котором мало кто из поклонников знал.
Но застарелая болезнь (Моргунов страдал от сахарного диабета) давала о себе знать: артисту становилось все тяжелее ходить, опухали ноги, иногда на концертах он даже выходил на сцену в тапочках. Подкосила Моргунова и гибель в автокатастрофе сына Николая.
© МосфильмКадр из фильма "Покровский ворота"
Кадр из фильма Покровский ворота
© Мосфильм
Кадр из фильма "Покровский ворота"
Вечный шутник Моргунов перестал сниматься в кино и в 1999 году умер от инсульта. Похороны его прошли скромно, без особой помпы – и свое последнее пристанище он нашел на Кунцевском кладбище, рядом с могилой сына.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкАктер Евгений Моргунов и клоун Олег Попов
Актер Евгений Моргунов и клоун Олег Попов - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Актер Евгений Моргунов и клоун Олег Попов
Георгий Вицин, самый старший из троицы, пережил своих товарищей по экрану. Долгой жизни – актер прожил 84 года – способствовали многолетнее занятие йогой, вегетарианство и категорический отказ от алкоголя.
Вицин не брал в рот ни капли спиртного, даже на съемках "Кавказской пленницы" лишь пригубил пиво и, как только камера выключилась, немедленно выплюнул пенный напиток.
© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанкГеоргий Вицин
Георгий Вицин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в медиабанк
Георгий Вицин
Георгий Михайлович скромно жил в небольшой квартире в районе Арбата, регулярно кормил во дворе голубей и приютил несчастную дворняжку, которая была преданна ему до последнего вздоха. Журналисты порой активно писали, что Вицин, мол, живет в нищете, но это было не так. Актер действительно не позволял себе богато одеваться, ходил в старом пальто и скромной кепочке, ненавидел бриться – но делал это вовсе не от недостатка денег, а именно в силу природной скромности характера.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Георгий Вицин в роли Труса в фильме "Кавказская пленница"
Артист Георгий Вицин в роли Труса в фильме Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артист Георгий Вицин в роли Труса в фильме "Кавказская пленница"
К врачам Вицин принципиально никогда не обращался: он искренне верил в народную медицину и никогда не принимал никаких таблеток. На его похоронах в 2001 году в небо выпустили голубей, которых артист так любил.
А свое последнее пристанище Вицин нашел на Ваганьковском кладбище. Семья поставила на могиле артиста скромный памятник – мраморная плита с именем актера и датами жизни, ничего лишнего, очень просто, как и жил Вицин.
Рудольф Нуреев у дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение
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