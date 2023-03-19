В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический"
Пресс-секретарь Песков: финансирование комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Москва, 19 мар - РИА Новости. Финансирование строительства историко-архитектурного комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин посетил Крым в День воссоединения региона с РФ и побывал на новых историко-архитектурных объектах и в филиале "Артека".
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"Это будет огромный комплекс... Это лишь начало строительства этого огромного комплекса "Херсонес Таврический". Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться. Есть финансирование, есть планы по развитию", - сказал Песков.