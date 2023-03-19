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В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 19.03.2023
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14:08 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/khersones-1858924978.html
В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический"
В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический" - РИА Новости, 19.03.2023
В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический"
Финансирование строительства историко-архитектурного комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:08
2023-03-19T14:08
дмитрий песков
владимир путин
республика крым
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Москва, 19 мар - РИА Новости. Финансирование строительства историко-архитектурного комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин посетил Крым в День воссоединения региона с РФ и побывал на новых историко-архитектурных объектах и в филиале "Артека".
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дмитрий песков, владимир путин, республика крым
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Крым
В Кремле рассказали о планах строительства комплекса "Херсонес Таврический"

Пресс-секретарь Песков: финансирование комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Читать ria.ru в
Москва, 19 мар - РИА Новости. Финансирование строительства историко-архитектурного комплекса "Херсонес Таврический" будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин посетил Крым в День воссоединения региона с РФ и побывал на новых историко-архитектурных объектах и в филиале "Артека".
«
"Это будет огромный комплекс... Это лишь начало строительства этого огромного комплекса "Херсонес Таврический". Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться. Есть финансирование, есть планы по развитию", - сказал Песков.
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18 марта, 21:00
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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