https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858937988.html
Явка на выборах в Казахстане за 11 часов голосования превысила 53 процента
Явка на выборах в Казахстане за 11 часов голосования превысила 53 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Явка на выборах в Казахстане за 11 часов голосования превысила 53 процента
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 18.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T15:41
2023-03-19T15:41
2023-03-19T19:56
в мире
казахстан
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 18.00 по времени Астаны (15.00 мск) составила 53,11%, сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов.На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 58,2%.Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области на юге республики (65,70%), меньше всего - в городе Алма-Ате (22,95%).Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
Явка на выборах в Казахстане за 11 часов голосования превысила 53 процента
Явка на парламентских выборах в Казахстане за 11 часов голосования достигла 53,11 процента
АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости.
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 18.00 по времени Астаны (15.00 мск) составила
53,11%, сообщил
член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 58,2%.
«
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области
на юге республики (65,70%), меньше всего - в городе Алма-Ате
(22,95%).
Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана