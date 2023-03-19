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Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента - РИА Новости, 19.03.2023
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11:30 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858904756.html
Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента
Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 14.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T11:30
2023-03-19T11:30
в мире
казахстан
астана
костанайская область
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 14.00 по времени Астаны (11.00 мск) составила 46,84%, сообщила в Telegram-канале ЦИК член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 43,9%. Больше всего избирателей проголосовали в Костанайской области (62,36%), меньше всего - в городе Алма-Ате (15,38%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
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в мире, казахстан, астана, костанайская область
В мире, Казахстан, Астана, Костанайская область
Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента

Явка на парламентских выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка голосует на одном из избирательных участков в Астане
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 14.00 по времени Астаны (11.00 мск) составила 46,84%, сообщила в Telegram-канале ЦИК член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 43,9%.
«
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 14.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказала Щегорцова на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Костанайской области (62,36%), меньше всего - в городе Алма-Ате (15,38%).
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
00:12
 
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