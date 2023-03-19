https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858904756.html

Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента

Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента - РИА Новости, 19.03.2023

Явка на выборах в Казахстане за первые семь часов составила 46,84 процента

Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 14.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T11:30

2023-03-19T11:30

2023-03-19T11:30

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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 14.00 по времени Астаны (11.00 мск) составила 46,84%, сообщила в Telegram-канале ЦИК член Центральной избирательной комиссии республики Анастасия Щегорцова. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 43,9%. Больше всего избирателей проголосовали в Костанайской области (62,36%), меньше всего - в городе Алма-Ате (15,38%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, астана, костанайская область