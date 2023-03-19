https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858883456.html

В России открыли участки для голосования на выборах в Казахстане

В России открыли участки для голосования на выборах в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023

В России открыли участки для голосования на выборах в Казахстане

Избирательные участки в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосования на внеочередных выборах... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:01

2023-03-19T08:01

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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Избирательные участки в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске открыли свои двери для голосования на внеочередных выборах депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов Казахстана, сообщили в МИД республики. В Казахстане 19 марта проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 07:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 04:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 05:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881401.html

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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