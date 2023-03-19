https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858882291.html

Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента

Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента - РИА Новости, 19.03.2023

Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента

Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 10.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:32

2023-03-19T07:32

2023-03-19T07:32

в мире

казахстан

астана

жамбылская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858460_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_d54298d40e862df110bbaee0ae892c04.jpg

АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) составила 14,21%, сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 11,6%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Жамбылской области на юге страны (16,54%), меньше всего - в городе Алма-Ате (8,51%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.

https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881401.html

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

казахстан

астана

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, астана, жамбылская область