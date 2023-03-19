https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858882291.html
Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента
Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 10.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:32
2023-03-19T07:32
2023-03-19T07:32
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) составила 14,21%, сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 11,6%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Жамбылской области на юге страны (16,54%), меньше всего - в городе Алма-Ате (8,51%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881401.html
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в мире, казахстан, астана, жамбылская область
В мире, Казахстан, Астана, Жамбылская область
Явка на выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21 процента
ЦИК: явка на парламентских выборах в Казахстане за первые три часа составила 14,21%
АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) составила 14,21%, сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 11,6%.
МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Утемисов на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Жамбылской области
на юге страны (16,54%), меньше всего - в городе Алма-Ате
(8,51%).
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана