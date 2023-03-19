https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881545.html

На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах

На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 19.03.2023

На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах

На всей территории открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T05:20

2023-03-19T05:20

2023-03-19T07:38

в мире

астана

шымкент

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858516_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_62129efe3d286b2f0d381e3015c8d04f.jpg

АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. На всей территории открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман.В 7.00 по времени Астаны (4.00 мск) избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Астаны (5.00 мск) голосование началось в западных регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.По его словам, 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.Как уточнил член ЦИК Казахстана Шавхат Утемисов, по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) явка составила 14,2 процента.Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

астана

шымкент

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, астана, шымкент, казахстан