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На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах
На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах - РИА Новости, 19.03.2023
На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах
На всей территории открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:20
2023-03-19T05:20
2023-03-19T07:38
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АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. На всей территории открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман.В 7.00 по времени Астаны (4.00 мск) избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Астаны (5.00 мск) голосование началось в западных регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.По его словам, 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.Как уточнил член ЦИК Казахстана Шавхат Утемисов, по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) явка составила 14,2 процента.Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
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в мире, астана, шымкент, казахстан
В мире, Астана, Шымкент, Казахстан
На всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах
Мухтар Ерман: на всей территории Казахстана началось голосование на парламентских выборах
АСТАНА, 19 мар — РИА Новости. На всей территории открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман.
В 7.00 по времени Астаны
(4.00 мск) избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Астаны (5.00 мск) голосование началось в западных регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.
«
"Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах", — отметил Ерман на брифинге.
По его словам, 59 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.
Как уточнил член ЦИК Казахстана Шавхат Утемисов, по состоянию на 10.00 по времени Астаны (07.00 мск) явка составила 14,2 процента.
Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Астаны (17.00 мск). В западных регионах из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана