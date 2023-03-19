https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881401.html
МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов
МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов - РИА Новости, 19.03.2023
МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов
Обстановка в Казахстане, где в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил глава... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:12
2023-03-19T07:12
2023-03-19T07:12
в мире
казахстан
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Обстановка в Казахстане, где в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил глава комитета административной полиции МВД республики Кайсар Султанбаев. "В целом, обстановка на данный момент в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано", - сказал он в эфире телевизионного онлайн-марафона, посвященного выборам. Представитель МВД напомнил, что в связи с проведением выборов весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы. "По всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано порядка 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел, созданы дополнительные следственно-оперативные группы для незамедлительного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов", - добавил Султанбаев.
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в мире, казахстан
МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов
МВД Казахстана: обстановка в стране в день проведения парламентских выборов спокойная
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Обстановка в Казахстане, где в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил глава комитета административной полиции МВД республики Кайсар Султанбаев.
"В целом, обстановка на данный момент в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано", - сказал он в эфире телевизионного онлайн-марафона, посвященного выборам.
Представитель МВД напомнил, что в связи с проведением выборов весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы.
"По всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано порядка 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел, созданы дополнительные следственно-оперативные группы для незамедлительного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов", - добавил Султанбаев.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана