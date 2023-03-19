https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858881401.html

МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов

МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов - РИА Новости, 19.03.2023

МВД Казахстана сообщило об обстановке в стране в день парламентских выборов

Обстановка в Казахстане, где в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил глава... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:12

2023-03-19T07:12

2023-03-19T07:12

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833020759_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1fe4ae71146d6b7c71a246dc6619b9b9.jpg

АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Обстановка в Казахстане, где в воскресенье проходят парламентские и местные выборы, спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил глава комитета административной полиции МВД республики Кайсар Султанбаев. "В целом, обстановка на данный момент в стране и на избирательных участках стабильная, фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано", - сказал он в эфире телевизионного онлайн-марафона, посвященного выборам. Представитель МВД напомнил, что в связи с проведением выборов весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы. "По всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано порядка 45 тысяч сотрудников органов внутренних дел, созданы дополнительные следственно-оперативные группы для незамедлительного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов", - добавил Султанбаев.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан