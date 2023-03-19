Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы
Times of Israel: сотни тысяч израильтян вышли на протесты, полиция применяет водометы
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel.
«
"Сотни тысяч израильтян в субботу вечером приняли участие в общенациональных демонстрациях, проводимых 11-ю неделю подряд, против планов правительства по ослаблению судебной системы", - говорится в сообщении издания.
Ранее издание сообщало, что полиция применила водометы против протестующих на севере Израиля.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы 11-ю неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Ранее президент Израиля Ицхак Херцог выступил с экстренным телеобращением, предложив уже второй компромиссный план юридической реформы.