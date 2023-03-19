https://ria.ru/20230319/izrail-1858868111.html

Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 19.03.2023

Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T01:02

2023-03-19T01:02

2023-03-19T01:28

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853234301_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_23e611f5ec55f29f7b1655fe76c98fbd.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel. Ранее издание сообщало, что полиция применила водометы против протестующих на севере Израиля. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы 11-ю неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Херцог выступил с экстренным телеобращением, предложив уже второй компромиссный план юридической реформы.

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху