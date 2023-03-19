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Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 19.03.2023
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01:02 19.03.2023 (обновлено: 01:28 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/izrail-1858868111.html
Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы
Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 19.03.2023
Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы
Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:02
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в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel. Ранее издание сообщало, что полиция применила водометы против протестующих на севере Израиля. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы 11-ю неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Херцог выступил с экстренным телеобращением, предложив уже второй компромиссный план юридической реформы.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Сотни тысяч израильтян вышли на протесты против судебной реформы

Times of Israel: сотни тысяч израильтян вышли на протесты, полиция применяет водометы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Times of Israel.
«
"Сотни тысяч израильтян в субботу вечером приняли участие в общенациональных демонстрациях, проводимых 11-ю неделю подряд, против планов правительства по ослаблению судебной системы", - говорится в сообщении издания.
Ранее издание сообщало, что полиция применила водометы против протестующих на севере Израиля.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы 11-ю неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Ранее президент Израиля Ицхак Херцог выступил с экстренным телеобращением, предложив уже второй компромиссный план юридической реформы.
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