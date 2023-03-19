https://ria.ru/20230319/issledovanie-1858911053.html
Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение
Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение - РИА Новости, 19.03.2023
Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение
Более 503 миллионов рублей правительство России направит на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:22
2023-03-19T12:22
2023-03-19T12:22
общество
россия
михаил мишустин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 503 миллионов рублей правительство России направит на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью федерального финансирования создадут новые медицинские изделия, разработают лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведут их клинические исследования. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей. Кроме того, работу по этим направлениям организовали в МГУ имени М.В.Ломоносова, а также в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству. "Мероприятия по созданию новых лекарств и медицинских изделий с использованием инновационных технологий предусмотрены в федеральном проекте "Медицинская наука для человека", который входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утверждён правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html
https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html
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общество, россия, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Михаил Мишустин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение
Правительство направит более 503 миллионов рублей на исследования в сфере здравоохранения
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Более 503 миллионов рублей правительство России направит на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается
на сайте кабмина.
"Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью федерального финансирования создадут новые медицинские изделия, разработают лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведут их клинические исследования. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей.
Кроме того, работу по этим направлениям организовали в МГУ имени М.В.Ломоносова
, а также в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству.
"Мероприятия по созданию новых лекарств и медицинских изделий с использованием инновационных технологий предусмотрены в федеральном проекте "Медицинская наука для человека", который входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утверждён правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики", - говорится в сообщении.
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