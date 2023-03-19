https://ria.ru/20230319/issledovanie-1858911053.html

Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение

Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение - РИА Новости, 19.03.2023

Правительство направит более 503 миллионов рублей на здравоохранение

Более 503 миллионов рублей правительство России направит на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:22

2023-03-19T12:22

2023-03-19T12:22

общество

россия

михаил мишустин

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Более 503 миллионов рублей правительство России направит на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью федерального финансирования создадут новые медицинские изделия, разработают лекарственные препараты на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведут их клинические исследования. Это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для людей. Кроме того, работу по этим направлениям организовали в МГУ имени М.В.Ломоносова, а также в учреждениях, подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству. "Мероприятия по созданию новых лекарств и медицинских изделий с использованием инновационных технологий предусмотрены в федеральном проекте "Медицинская наука для человека", который входит в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России. Этот перечень был разработан и утверждён правительством в октябре 2021 года и включает значимые проекты, призванные повысить качество жизни людей, обеспечить устойчивость и рост экономики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230215/plany-1852243829.html

https://ria.ru/20230314/nauka-1857739142.html

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общество, россия, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова