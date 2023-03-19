Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации
Певица Вика Цыганова на выступлении в Омске дала старт колонне с гумпомощью в зону СВО
© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
© Фото : Портал Правительства Омской области
ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Певица выступала на празднике "Крымская весна", на котором в этом году собралось более 10 тысяч омичей. Он был организован в формате экскурсий по локациям, посвященным Крыму, ЛНР и ДНР, Херсону и Запорожью.
© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
© Фото : Портал Правительства Омской области
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
"В финале праздника на стадионе Красная звезда выступила певица Вика Цыганова. Она активно поддерживает бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине, и неоднократно давала для них бесплатные концерты, в том числе и в госпиталях", - сообщили в пресс-службе.
Когда концерт подошел к концу, певица написала пожелания на автомобиле "Нива", которую приобрели на средства, собранные в рамках телемарафона "Все для Победы".
"Затем уже на улице Вика Цыганова дала торжественный старт колонне, которая включала две "Нивы", "Камаз" и две фуры с гуманитарной помощью", - уточнили в областном правительстве.
© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
© Фото : Портал Правительства Омской области
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО