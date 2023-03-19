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Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023
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Омская область
 
09:34 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/gumpomosch-1858891829.html
Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации
Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023
Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации
Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:34
2023-03-19T09:34
омская область
омск
луганская народная республика
донецкая народная республика
вика цыганова
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ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации, рассказали в пресс-службе областного правительства. Певица выступала на празднике "Крымская весна", на котором в этом году собралось более 10 тысяч омичей. Он был организован в формате экскурсий по локациям, посвященным Крыму, ЛНР и ДНР, Херсону и Запорожью. "В финале праздника на стадионе Красная звезда выступила певица Вика Цыганова. Она активно поддерживает бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине, и неоднократно давала для них бесплатные концерты, в том числе и в госпиталях", - сообщили в пресс-службе.Когда концерт подошел к концу, певица написала пожелания на автомобиле "Нива", которую приобрели на средства, собранные в рамках телемарафона "Все для Победы". "Затем уже на улице Вика Цыганова дала торжественный старт колонне, которая включала две "Нивы", "Камаз" и две фуры с гуманитарной помощью", - уточнили в областном правительстве.
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омск, луганская народная республика, донецкая народная республика, вика цыганова
Омская область , Омск, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вика Цыганова
Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации

Певица Вика Цыганова на выступлении в Омске дала старт колонне с гумпомощью в зону СВО

© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Портал Правительства Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Певица выступала на празднике "Крымская весна", на котором в этом году собралось более 10 тысяч омичей. Он был организован в формате экскурсий по локациям, посвященным Крыму, ЛНР и ДНР, Херсону и Запорожью.
© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Портал Правительства Омской области
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
"В финале праздника на стадионе Красная звезда выступила певица Вика Цыганова. Она активно поддерживает бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине, и неоднократно давала для них бесплатные концерты, в том числе и в госпиталях", - сообщили в пресс-службе.
Когда концерт подошел к концу, певица написала пожелания на автомобиле "Нива", которую приобрели на средства, собранные в рамках телемарафона "Все для Победы".
"Затем уже на улице Вика Цыганова дала торжественный старт колонне, которая включала две "Нивы", "Камаз" и две фуры с гуманитарной помощью", - уточнили в областном правительстве.
© Фото : Портал Правительства Омской областиВ Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : Портал Правительства Омской области
В Омске певица Вика Цыганова торжественно отправила колонну автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону СВО
 
Омская областьОмскЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВика Цыганова
 
 
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