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Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации

Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации - РИА Новости, 19.03.2023

Вика Цыганова дала старт из Омска колонне с гумпомощью в зону спецоперации

Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:34

2023-03-19T09:34

2023-03-19T09:34

омская область

омск

луганская народная республика

донецкая народная республика

вика цыганова

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ОМСК, 19 мар - РИА Новости. Певица Вика Цыганова во время выступления в Омске торжественно дала старт колонне автомобильной техники и фуры с гуманитарной помощью в зону спецоперации, рассказали в пресс-службе областного правительства. Певица выступала на празднике "Крымская весна", на котором в этом году собралось более 10 тысяч омичей. Он был организован в формате экскурсий по локациям, посвященным Крыму, ЛНР и ДНР, Херсону и Запорожью. "В финале праздника на стадионе Красная звезда выступила певица Вика Цыганова. Она активно поддерживает бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине, и неоднократно давала для них бесплатные концерты, в том числе и в госпиталях", - сообщили в пресс-службе.Когда концерт подошел к концу, певица написала пожелания на автомобиле "Нива", которую приобрели на средства, собранные в рамках телемарафона "Все для Победы". "Затем уже на улице Вика Цыганова дала торжественный старт колонне, которая включала две "Нивы", "Камаз" и две фуры с гуманитарной помощью", - уточнили в областном правительстве.

омск

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, луганская народная республика, донецкая народная республика, вика цыганова