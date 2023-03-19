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ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 19.03.2023 (обновлено: 20:21 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/granaty-1858976174.html
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты - РИА Новости, 19.03.2023
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты
Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:20
2023-03-19T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
канада
авдеевка
вооруженные силы рф
нато
россия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый" сообщил РИА Новости, что такого оружия на фронте становится все больше и им, как правило, пользуются наемники из стран членов блока НАТО."Граната осколочная противопехотная американского производства M67. Найден этот трофей на вражеских позициях на Авдеевском направлении. Такое вооружение применяют в основном иностранные наемники. У украинских сил такое вооружение не встречается. Они в основном пользуются Ф1, либо РГД. Эта граната была захвачена неделю назад. Чем мы больше продвигаемся, дальше входим вглубь к ним, то все больше и больше встречаем натовское вооружение. Системы переносные, гранатометы, РПОшки (реактивные противопехотные огнеметы) и прочее, и прочее", - сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и других конфликтах.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, сша, канада, авдеевка, вооруженные силы рф, нато, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Канада, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, НАТО, Россия, Мария Захарова
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты

ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками американские гранаты

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый" сообщил РИА Новости, что такого оружия на фронте становится все больше и им, как правило, пользуются наемники из стран членов блока НАТО.
"Граната осколочная противопехотная американского производства M67. Найден этот трофей на вражеских позициях на Авдеевском направлении. Такое вооружение применяют в основном иностранные наемники. У украинских сил такое вооружение не встречается. Они в основном пользуются Ф1, либо РГД. Эта граната была захвачена неделю назад. Чем мы больше продвигаемся, дальше входим вглубь к ним, то все больше и больше встречаем натовское вооружение. Системы переносные, гранатометы, РПОшки (реактивные противопехотные огнеметы) и прочее, и прочее", - сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.
Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и других конфликтах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКанадаАвдеевкаВооруженные силы РФНАТОРоссияМария Захарова
 
 
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