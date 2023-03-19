https://ria.ru/20230319/granaty-1858976174.html
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты - РИА Новости, 19.03.2023
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты
Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:20
2023-03-19T20:20
2023-03-19T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
канада
авдеевка
вооруженные силы рф
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_a74c515b9e4588fd1e678a665ccc229a.jpg
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый" сообщил РИА Новости, что такого оружия на фронте становится все больше и им, как правило, пользуются наемники из стран членов блока НАТО."Граната осколочная противопехотная американского производства M67. Найден этот трофей на вражеских позициях на Авдеевском направлении. Такое вооружение применяют в основном иностранные наемники. У украинских сил такое вооружение не встречается. Они в основном пользуются Ф1, либо РГД. Эта граната была захвачена неделю назад. Чем мы больше продвигаемся, дальше входим вглубь к ним, то все больше и больше встречаем натовское вооружение. Системы переносные, гранатометы, РПОшки (реактивные противопехотные огнеметы) и прочее, и прочее", - сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и других конфликтах.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
сша
канада
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, авдеевка, вооруженные силы рф, нато, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Канада, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, НАТО, Россия, Мария Захарова
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками американские гранаты