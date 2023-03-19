https://ria.ru/20230319/granaty-1858976174.html

ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты

ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты - РИА Новости, 19.03.2023

ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наемниками гранаты

Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый"... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T20:20

2023-03-19T20:20

2023-03-19T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

канада

авдеевка

вооруженные силы рф

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_a74c515b9e4588fd1e678a665ccc229a.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Американские ручные осколочные гранаты M67 захвачены в качестве трофеев на отбитых у украинской армии позициях под Авдеевкой, офицер ВС РФ с позывным "Белый" сообщил РИА Новости, что такого оружия на фронте становится все больше и им, как правило, пользуются наемники из стран членов блока НАТО."Граната осколочная противопехотная американского производства M67. Найден этот трофей на вражеских позициях на Авдеевском направлении. Такое вооружение применяют в основном иностранные наемники. У украинских сил такое вооружение не встречается. Они в основном пользуются Ф1, либо РГД. Эта граната была захвачена неделю назад. Чем мы больше продвигаемся, дальше входим вглубь к ним, то все больше и больше встречаем натовское вооружение. Системы переносные, гранатометы, РПОшки (реактивные противопехотные огнеметы) и прочее, и прочее", - сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке и других конфликтах.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

сша

канада

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, авдеевка, вооруженные силы рф, нато, россия, мария захарова