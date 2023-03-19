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В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников - РИА Новости, 19.03.2023
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14:52 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/golosovanie-1858931947.html
В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников
В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников - РИА Новости, 19.03.2023
В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников
В ряде регионов Казахстана на проходящих в воскресенье парламентских и местных выборах зафиксированы факты выдачи избирателям бюллетеней за их родственников,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:52
2023-03-19T14:52
в мире
казахстан
жамбылская область
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. В ряде регионов Казахстана на проходящих в воскресенье парламентских и местных выборах зафиксированы факты выдачи избирателям бюллетеней за их родственников, сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов генпрокуратуры республики Азамат Саргазин. По его информации, девять таких фактов зафиксированы в Алма-Атинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. "На избирательных участках (…) членами комиссий по просьбе избирателей допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве", - сказал Саргазин на брифинге. По его данным, все члены комиссий, выдавшие бюллетени, "сразу же отстранены от работы на участках, и в настоящее время местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности". В свою очередь граждане, уличенные в голосовании за другого избирателя, также будут подвергнуты административному наказанию. "Это единичные случаи. Тем не менее, хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 41 закона "О выборах", каждый избиратель голосует лично, передача права голоса как и голосование за других лиц на выборах не допускается", - заключил представитель прокуратуры. В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858925157.html
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в мире, казахстан, жамбылская область
В мире, Казахстан, Жамбылская область
В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников

В ряде регионов Казахстана зафиксировали случаи голосования вместо родственников

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень на избирательном участке в Алма-Ате на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Женщина получает бюллетень на избирательном участке в Алма-Ате на внеочередных парламентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Женщина получает бюллетень на избирательном участке в Алма-Ате на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. В ряде регионов Казахстана на проходящих в воскресенье парламентских и местных выборах зафиксированы факты выдачи избирателям бюллетеней за их родственников, сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов генпрокуратуры республики Азамат Саргазин.
По его информации, девять таких фактов зафиксированы в Алма-Атинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.
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"На избирательных участках (…) членами комиссий по просьбе избирателей допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве", - сказал Саргазин на брифинге.
По его данным, все члены комиссий, выдавшие бюллетени, "сразу же отстранены от работы на участках, и в настоящее время местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности".
В свою очередь граждане, уличенные в голосовании за другого избирателя, также будут подвергнуты административному наказанию.
"Это единичные случаи. Тем не менее, хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 41 закона "О выборах", каждый избиратель голосует лично, передача права голоса как и голосование за других лиц на выборах не допускается", - заключил представитель прокуратуры.
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.
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