https://ria.ru/20230319/golosovanie-1858931947.html

В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников

В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников - РИА Новости, 19.03.2023

В Казахстане зафиксировали случаи голосования вместо родственников

В ряде регионов Казахстана на проходящих в воскресенье парламентских и местных выборах зафиксированы факты выдачи избирателям бюллетеней за их родственников,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:52

2023-03-19T14:52

2023-03-19T14:52

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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. В ряде регионов Казахстана на проходящих в воскресенье парламентских и местных выборах зафиксированы факты выдачи избирателям бюллетеней за их родственников, сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов генпрокуратуры республики Азамат Саргазин. По его информации, девять таких фактов зафиксированы в Алма-Атинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. "На избирательных участках (…) членами комиссий по просьбе избирателей допущена выдача бюллетеней для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве", - сказал Саргазин на брифинге. По его данным, все члены комиссий, выдавшие бюллетени, "сразу же отстранены от работы на участках, и в настоящее время местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности". В свою очередь граждане, уличенные в голосовании за другого избирателя, также будут подвергнуты административному наказанию. "Это единичные случаи. Тем не менее, хотел бы напомнить, что в соответствии со статьей 41 закона "О выборах", каждый избиратель голосует лично, передача права голоса как и голосование за других лиц на выборах не допускается", - заключил представитель прокуратуры. В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858925157.html

https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858926604.html

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