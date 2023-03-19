https://ria.ru/20230319/gitler-1858874659.html

"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского

"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023

"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского

Пользователей Сети возмутило решение киевских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T04:40

2023-03-19T04:40

2023-03-19T11:00

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850922755_0:119:3078:1850_1920x0_80_0_0_b81716c35dd5461e000fa5b9f3bd12e9.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пользователей Сети возмутило решение киевских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников.Американский телеканал ABC News опубликовал на своем YoutTube-канале сюжет, посвященный "отвержению русского языка и культуры". На кадрах показали печатную фабрику на окраине Киева, где уничтожают произведения русской литературы. Зрители увидели книги Пушкина, Чехова и других классиков. После этого появились изображения со сносом памятников. Пользователи Сети возмутились увиденным."Это то, что делают нацисты", — написал один из комментаторов."Да, так поступали нацисты", — поддержал его другой."Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство", — возмутился третий."Ну, я даже не знаю, что сказать, в моем городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском", — рассказал один из пользователей."Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры", — заключил комментатор.Ранее украинские СМИ сообщили об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

https://ria.ru/20230315/demontazh-1858138041.html

https://ria.ru/20230319/rech-1858871910.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия