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"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023
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04:40 19.03.2023 (обновлено: 11:00 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/gitler-1858874659.html
"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского
"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 19.03.2023
"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского
Пользователей Сети возмутило решение киевских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:40
2023-03-19T11:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пользователей Сети возмутило решение киевских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников.Американский телеканал ABC News опубликовал на своем YoutTube-канале сюжет, посвященный "отвержению русского языка и культуры". На кадрах показали печатную фабрику на окраине Киева, где уничтожают произведения русской литературы. Зрители увидели книги Пушкина, Чехова и других классиков. После этого появились изображения со сносом памятников. Пользователи Сети возмутились увиденным."Это то, что делают нацисты", — написал один из комментаторов."Да, так поступали нацисты", — поддержал его другой."Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство", — возмутился третий."Ну, я даже не знаю, что сказать, в моем городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском", — рассказал один из пользователей."Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры", — заключил комментатор.Ранее украинские СМИ сообщили об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
https://ria.ru/20230315/demontazh-1858138041.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
"Гитлер делал так же". В Сети ужаснулись решению Зеленского

Пользователей YouTube возмутило решение властей Украины по уничтожению русской литературы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пользователей Сети возмутило решение киевских властей об уничтожении русской литературы и сносе памятников.
Американский телеканал ABC News опубликовал на своем YoutTube-канале сюжет, посвященный "отвержению русского языка и культуры". На кадрах показали печатную фабрику на окраине Киева, где уничтожают произведения русской литературы. Зрители увидели книги Пушкина, Чехова и других классиков. После этого появились изображения со сносом памятников. Пользователи Сети возмутились увиденным.
"Это то, что делают нацисты", — написал один из комментаторов.
"Да, так поступали нацисты", — поддержал его другой.
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"Уничтожение огромного количества литературы — просто варварство", — возмутился третий.
«
"Гитлер делал так же", — поделился мнением зритель.
"Ну, я даже не знаю, что сказать, в моем городе много украинских беженцев, и на улице они говорят между собой на русском языке, а не на украинском", — рассказал один из пользователей.
"Это как если бы в Австрии выливали пиво в реку, чтобы избавиться от немецкой культуры", — заключил комментатор.
Ранее украинские СМИ сообщили об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.
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