https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html

Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века

Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века - РИА Новости, 19.03.2023

Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века

Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири"... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T23:38

2023-03-19T23:38

2023-03-19T23:38

экономика

китай

россия

владимир путин

сила сибири — 2

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири" по масштабам стал "сделкой века", существенно выросли объёмы поставок в Китай российской нефти и угля. Текст опубликован на сайте Кремля. "Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии", - говорится в статье.

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экономика, китай, россия, владимир путин, сила сибири — 2