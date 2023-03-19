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Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века - РИА Новости, 19.03.2023
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23:38 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века - РИА Новости, 19.03.2023
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:38
2023-03-19T23:38
экономика
китай
россия
владимир путин
сила сибири — 2
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири" по масштабам стал "сделкой века", существенно выросли объёмы поставок в Китай российской нефти и угля. Текст опубликован на сайте Кремля. "Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии", - говорится в статье.
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экономика, китай, россия, владимир путин, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века

Путин: "Сила Сибири" стала сделкой века, объемы поставок в нефти и угля в Китай выросли

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири" по масштабам стал "сделкой века", существенно выросли объёмы поставок в Китай российской нефти и угля.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии", - говорится в статье.
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