https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века - РИА Новости, 19.03.2023
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:38
2023-03-19T23:38
2023-03-19T23:38
экономика
китай
россия
владимир путин
сила сибири — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее" отметил, что газопровод "Сила Сибири" по масштабам стал "сделкой века", существенно выросли объёмы поставок в Китай российской нефти и угля. Текст опубликован на сайте Кремля. "Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии", - говорится в статье.
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858993868.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, владимир путин, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2
Путин назвал газопровод "Сила Сибири" сделкой века
Путин: "Сила Сибири" стала сделкой века, объемы поставок в нефти и угля в Китай выросли